Son dakika ÅžanlÄ±urfa'daki hakim ve savcÄ± lojmanlarÄ±nda patlama

ÅžanlÄ±urfa ViranÅŸehir'de bulunan hakim ve savcÄ± lojmanlarÄ±nda patlama oldu. Patlamada yaralÄ±larÄ±n olduÄŸu sÃ¶ylenirken, henÃ¼z kesin bir bilgi verilmedi.

ViranÅŸehir'in YeniÅŸehir Mahallesi'ndeki hakim ve savcÄ± lojmanlarÄ± ile KaymakamlÄ±k binasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu alanda saat 20.00 sÄ±ralarÄ±nda patlama meydana geldiPatlamada yaralÄ±larÄ±n olduÄŸu belirtildi. PatlamanÄ±n ardÄ±ndan olay yerine çok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Patlama sesinin kentin hemen her bölgesinden duyulduÄŸu belirtilirken, ilçeye Gaziantep'ten de ambulanslardÄ±n sevk edildiÄŸi öÄŸrenildi.