Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 17/02/2017 20:43

Son dakika ÅžanlÄ±urfa'daki hakim ve savcÄ± lojmanlarÄ±nda patlama


ÅžanlÄ±urfa ViranÅŸehir'de bulunan hakim ve savcÄ± lojmanlarÄ±nda patlama oldu. Patlamada yaralÄ±larÄ±n olduÄŸu sÃ¶ylenirken, henÃ¼z kesin bir bilgi verilmedi.

ViranÅŸehir'in YeniÅŸehir Mahallesi'ndeki hakim ve savcÄ± lojmanlarÄ± ile KaymakamlÄ±k binasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu alanda saat 20.00 sÄ±ralarÄ±nda patlama meydana geldiPatlamada yaralÄ±larÄ±n olduÄŸu belirtildi. PatlamanÄ±n ardÄ±ndan olay yerine çok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Patlama sesinin kentin hemen her bölgesinden duyulduÄŸu belirtilirken, ilçeye Gaziantep'ten de ambulanslardÄ±n sevk edildiÄŸi öÄŸrenildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


ÅžanlÄ±urfa Valisi aÃ§Ä±kladÄ± 1 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼ 15 kiÅŸi yaralandÄ±

ÅžanlÄ±urfa ViranÅŸehir'deki hakim ve savcÄ±larÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± lojmanda gerÃ§ekleÅŸtirilen patlamada 1 Ã§ocuÄŸun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klayan Vali GÃ¼ngÃ¶r, 15 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.


Ä°ÅŸte ÅžanlÄ±urfa lojmanlar bÃ¶lgesindeki patlamadan ilk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ViranÅŸehir'deki hakim ve savcÄ±larÄ±n lojmanlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgede patlama meydana geldi. Patlamayla ilgili ilk fotoÄŸraflar yayÄ±nlandÄ±.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan El Bab'tan sonraki hedefi aÃ§Ä±kladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Suriye'de devam eden FÄ±rat KalkanÄ± operasyonu hakkÄ±nda bilgi vererek, El Bab'tan sonraki hedefi aÃ§Ä±kladÄ±