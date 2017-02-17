ÅžanlÄ±urfa Valisi aÃ§Ä±kladÄ± 1 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼ 15 kiÅŸi yaralandÄ±

ÅžanlÄ±urfa ViranÅŸehir'deki hakim ve savcÄ±larÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± lojmanda gerÃ§ekleÅŸtirilen patlamada 1 Ã§ocuÄŸun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klayan Vali GÃ¼ngÃ¶r, 15 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

ÅžanlÄ±urfa Valisi Güngör Azim Tuna, hakim ve savcÄ±lar lojmanÄ± ile kaymakamlÄ±k binasÄ± yakÄ±nÄ±nda akÅŸam saatlerinde meydana gelen patlamayla ilgili açÄ±klama yaptÄ±. Vali Tuna patlamada ilk belirlemelere göre 1 çocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 15 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Vali Güngör, hayatÄ±nÄ± kaybeden çocuÄŸun 3 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu da belirtti.