Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 17/02/2017 20:56

ÅžanlÄ±urfa Valisi aÃ§Ä±kladÄ± 1 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼ 15 kiÅŸi yaralandÄ±


ÅžanlÄ±urfa ViranÅŸehir'deki hakim ve savcÄ±larÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± lojmanda gerÃ§ekleÅŸtirilen patlamada 1 Ã§ocuÄŸun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klayan Vali GÃ¼ngÃ¶r, 15 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

ÅžanlÄ±urfa Valisi Güngör Azim Tuna, hakim ve savcÄ±lar lojmanÄ± ile kaymakamlÄ±k binasÄ± yakÄ±nÄ±nda akÅŸam saatlerinde meydana gelen patlamayla ilgili açÄ±klama yaptÄ±. Vali Tuna patlamada ilk belirlemelere göre 1 çocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 15 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Vali Güngör, hayatÄ±nÄ± kaybeden çocuÄŸun 3 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu da belirtti.

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Ä°ÅŸte ÅžanlÄ±urfa lojmanlar bÃ¶lgesindeki patlamadan ilk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ViranÅŸehir'deki hakim ve savcÄ±larÄ±n lojmanlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgede patlama meydana geldi. Patlamayla ilgili ilk fotoÄŸraflar yayÄ±nlandÄ±.


Son dakika ÅžanlÄ±urfa'daki hakim ve savcÄ± lojmanlarÄ±nda patlama

ÅžanlÄ±urfa ViranÅŸehir'de bulunan hakim ve savcÄ± lojmanlarÄ±nda patlama oldu. Patlamada yaralÄ±larÄ±n olduÄŸu sÃ¶ylenirken, henÃ¼z kesin bir bilgi verilmedi.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan El Bab'tan sonraki hedefi aÃ§Ä±kladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Suriye'de devam eden FÄ±rat KalkanÄ± operasyonu hakkÄ±nda bilgi vererek, El Bab'tan sonraki hedefi aÃ§Ä±kladÄ±