FETÃ–'den aranan 3 kilit isim Ä°stanbul'da yakalandÄ±

FETÃ–'ye yÃ¶nelik devam eden soruÅŸturma kapsamÄ±nda eski hakim Dursun Ali GÃ¼ndoÄŸdu ile savcÄ±lar Adnan Ã‡imen ve Sadrettin SarÄ±kaya yakalandÄ±

”Selam Tevhid" soruÅŸturmasÄ±nda kumpas yaptÄ±klarÄ±na iliÅŸkin, haklarÄ±nda tutuklamaya yönelik yakalama kararÄ± bulunan eski hakim Dursun Ali GündoÄŸdu ile eski savcÄ± Adnan Çimen, KayaÅŸehir'de birlikte saklandÄ±klarÄ± evde yakalandÄ±. Eski savcÄ± Sadrettin SarÄ±kaya da yakÄ±n bir evde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri tarafÄ±ndan yakalanan ÅŸüpheliler, Vatan Caddesindeki Emniyet yerleÅŸkesine götürüldü. GündoÄŸdu ve SarÄ±kaya'nÄ±n saklandÄ±klarÄ± evde yapÄ±lan aramada, 2 boÅŸ pasaport ve farklÄ± kiÅŸilere ait nüfus cüzdanlarÄ± bulundu.

Polis ekipleri firari hakim ve savcÄ±larÄ±, evlerinde yapÄ±lan aramalarÄ±n ardÄ±ndan saÄŸlÄ±k kontrolü için Haseki EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine getirdi. Buradaki kontrollerinin ardÄ±ndan Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸüne götürülen hakim ve savcÄ±larÄ±n haklarÄ±ndaki yakalama kararÄ± doÄŸrultusunda sabah saatlerinde BakÄ±rköy Adliyesi'ne çÄ±karÄ±lacaklarÄ± öÄŸrenildi.

MÄ°T MüsteÅŸarÄ± Hakan Fidan’Ä± KCK soruÅŸturmasÄ± adÄ± altÄ±nda ifadeye çaÄŸÄ±ran dönemin özel yetkili SavcÄ±sÄ± Sadrettin SarÄ±kaya ile hakim GündoÄŸdu, saÄŸlÄ±k kontrolünden geçiriliÅŸleri sÄ±rasÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tsÄ±z bÄ±raktÄ±.

OLAYIN GEÇMÄ°ÅžÄ°

BakÄ±rköy Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±vekili Ömer Faruk AydÄ±ner tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin "Selam Tevhid" soruÅŸturmasÄ±nda kumpas yaptÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, o dönemde görev yapan 54 hakim ve savcÄ±, "siyasal ve askeri casusluk", "silahlÄ± terör örgütü kurmak ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs", “gizli kalmasÄ± gereken bilgileri açÄ±klama”, “suç uydurma”, “özel hayatÄ±n gizliliÄŸini ihlal etme”, “hukuka aykÄ±rÄ± olarak elde edilen verileri kaydetme”, “suç delillerini yok etme, gizleme veya deÄŸiÅŸtirme”, “resmi belgede sahtecilik” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarÄ±ndan, ayrÄ± ayrÄ± birer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet, birer kez müebbet hapisle 31 yÄ±l 2 aydan, 67 yÄ±l 3 aya kadar hapis cezalarÄ±na çarptÄ±rÄ±lmalarÄ± istendi.BakÄ±rköy 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, son soruÅŸturmanÄ±n açÄ±lmasÄ±na karar verilerek dosya, 54 ÅŸüpheli 1. sÄ±nÄ±f savcÄ± ve hakim olduklarÄ± için YargÄ±taya gönderilmiÅŸti.

HAKAN FÄ°DAN'I Ä°FADEYE ÇAÄžIRMIÅžTI

SavcÄ± Sadrettin SarÄ±kaya, 7 Åžubat 2012'de MÄ°T MüsteÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± ifadeye çaÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Kaynak: Hürriyet