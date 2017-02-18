ViranÅŸehir'deki patlamayla ilgili yeni detaylar ortaya Ã§Ä±ktÄ±

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ViranÅŸehir ilÃ§esinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yla ilgili Ã¶nemli detaylar ortaya Ã§Ä±ktÄ±

YeniÅŸehir Mahallesi’nde hakim, savcÄ± ve zabÄ±t katipleri ile emniyet mensuplarÄ±nÄ±n oturduÄŸu SavcÄ±lar Sitesi’nin bulunduÄŸu sokaÄŸa, akÅŸam saatlerinde PKK’lÄ± bir terörist tarafÄ±ndan park edilen bomba yüklü araç, saat 20.30 sÄ±ralarÄ±nda uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Ä°lçenin her yerinden duyulan, kulaklarÄ± saÄŸÄ±r eden patlamada, lojman ile çevredeki binalar ve park halindeki çok sayÄ±da araçta hasar meydana geldi. PatlamanÄ±n ardÄ±ndan bölgeye çok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Polis, bölgede güvenlik önlemi alÄ±p, ikinci bir patlamaya karÅŸÄ±n vatandaÅŸlarÄ± olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±. SaldÄ±rÄ±da 17 kiÅŸi yaralanÄ±rken, çok sayÄ±da kiÅŸi ise sesin ÅŸiddetiyle ÅŸoka girip iÅŸitme kaybÄ± yaÅŸadÄ±.

ZABIT KATÄ°BÄ°NÄ°N OÄžLU Ä°LE YAÅžAMINI YÄ°TÄ°RDÄ°

SaldÄ±rÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan ilçedeki izinli saÄŸlÄ±k personelleri, göreve çaÄŸrÄ±ldÄ±. YaralÄ±lar, ambulanslarla ViranÅŸehir Devlet Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedaviye alÄ±nan yaralÄ±lardan babasÄ± adliyede zabÄ±t katibi olduÄŸu belirtilen Ahmet Oktay Günak doktorlarÄ±n tüm çabasÄ±na karÅŸÄ±n kurtarÄ±lamadÄ±. Patlama nedeniyle iÅŸitme kaybÄ± yaÅŸayan kiÅŸilere ise saÄŸlÄ±k merkezlerinde ayakta müdahale edildi.

MAHALLE BEKÇÄ°SÄ°NÄ°N CANSIZ BEDENÄ° ENKAZDAN ÇIKARILDI

Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin sürdüÄŸü belirtildi.

Enkazda yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarda bir kiÅŸinin cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan açÄ±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"ViranÅŸehir ilçemizde adliye personelinin ikamet ettiÄŸi lojmanlara düzenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da, lojmanlarda görevli ViranÅŸehir Emniyet MüdürlüÄŸü kadrosunda çalÄ±ÅŸan mahalle bekçisi Ä°brahim Kete ÅŸehit olmuÅŸtur. PatlamanÄ±n ardÄ±ndan kaybolduÄŸu yönünde alÄ±nan bilgiler üzerine patlamanÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± enkazda baÅŸlatÄ±lan arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda Ä°brahim Kete'nin cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."

VALÄ° TUNA: TERÖRÄ°ST 18-20 YAÅžLARINDA

ÅžanlÄ±urfa Valisi Güngör Azim Tuna, bombalÄ± araçla saldÄ±rÄ± düzenlenen ViranÅŸehir Ä°lçesi’ne geldi. Kaymakam Ömer ÇimÅŸit ile birlikte olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Tuna, güvenlik güçlerinden saldÄ±rÄ±yla ilgili bilgi aldÄ±. Vali Tuna, daha sonra ViranÅŸehir Devlet Hastanesi’ne geçip acil serviste tedavileri süren yaralÄ±larÄ± ziyaret etti. Vali Güngör Azim Tuna, saldÄ±rÄ±yla ilgili olarak, 18- 20 yaÅŸlarÄ±ndaki teröristin aracÄ± park ettikten sonra uzaktan kumandayla patlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

CUMHURBAÅžKANI, VALÄ°YÄ° ARADI

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan da, ÅžanlÄ±urfa Valisi Güngör Azim Tuna’yÄ± telefonla arayarak saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin bilgi aldÄ±.

OPERASYON BAÅžLATILDI

SaldÄ±rÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan bölgeyi çembere alan polis, PKK’lÄ± teröristin yakalanmasÄ± için operasyon baÅŸlattÄ±. Ä°lçenin giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± kapatan polis, bazÄ± adreslere de eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±n yaptÄ±. SaldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin baÅŸlatÄ±lan çok yönlü soruÅŸturma sürdürülüyor.