Hain terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 26 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±nda

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ViranÅŸehir ilÃ§esinde 2 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu tespit edilen 26 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

ÅžanlÄ±urfa Valisi Güngör Azim Tuna, ViranÅŸehir'de 2 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n PKK terör örgütü tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirildiÄŸinin belirlendiÄŸini, soruÅŸturma kapsamÄ±nda 26 ÅŸüphelinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Tuna, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, YeniÅŸehir Mahallesi'nde dün gerçekleÅŸtirilen patlamanÄ±n ardÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Bu kapsamda olayda kullanÄ±lan bomba yüklü aracÄ±n Mardin'in Derik ilçesinden getirildiÄŸinin tespit edildiÄŸini ifade eden Tuna, "Terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±, PKK terör örgütünün gerçekleÅŸtirdiÄŸini deÄŸerlendiriyoruz, soruÅŸturma kapsamÄ±nda 26 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±." dedi.Tuna, terör saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle ev ve iÅŸ yerleri hasar gören vatandaÅŸlarÄ±n ViranÅŸehir KaymakamlÄ±ÄŸÄ± bünyesinde oluÅŸturulan Hasar Tespit Komisyonu'na müracaat edebileceÄŸini kaydetti.