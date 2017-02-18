ÅžanlÄ±urfa'daki saldÄ±rÄ±yla ilgili tÃ¼yler Ã¼rperten bilgi ortaya Ã§Ä±ktÄ±

ViranÅŸehir'de dÃ¼zenlenen bombalÄ± araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±nda terÃ¶ristler 1 ton bomba kullanmÄ±ÅŸ

185 bin nüfuslu ViranÅŸehir’de, adliye ve emniyet personelinin kaldÄ±ÄŸÄ± lojmanlarÄ±n bulunduÄŸu YeniÅŸehir Mahallesi 1650’nci sokakta, dün saat 20.30 sÄ±ralarÄ±nda bomba yüklü bir araç, teröristlerce infilak ettirildi. Ä°lçenin her yerinden duyulan kulaklarÄ± saÄŸÄ±r eden patlamanÄ±n ardÄ±ndan, bölgeye güvenlik güçleri ile saÄŸlÄ±k ve kurtama ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, patlamanÄ±n ardÄ±ndan yanan bomba yüklü aracÄ±, itfaiye ve TOMA adÄ± verilen zÄ±rhlÄ± polis aracÄ± ile söndürüp, yaralÄ±larÄ± ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Ä°lk aÅŸamada hastaneye kaldÄ±rÄ±lan 16 yaralÄ± arasÄ±nda bulunan zabÄ±t katibinin çocuÄŸu 11 yaÅŸÄ±ndaki Ahmet Gökhan Günak doktorlarÄ±n müdahalesine raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak hayatÄ±nÄ± kaybetti. Patlamada yaralanan diÄŸer 15 kiÅŸi ise ViranÅŸehir Devlet Hastanesi acil servisinde yapÄ±lan ilk müdahale sonrasÄ± ÅžanlÄ±urfa’ya sevk edildi.Bu arada patlamada cam kÄ±rÄ±klarÄ±nÄ±n isabet etmesiyle hafif yaralanan ve geçici iÅŸitme kaybÄ± yaÅŸayan çok sayÄ±da kiÅŸi de hastanelere baÅŸvurdu. YaÅŸanan yoÄŸunluk üzerine belediye hoparlörlerinden yapÄ±lan anons ile izinli ve evde olan doktor ve saÄŸlÄ±k görevlileri acil olarak hastanelere çaÄŸÄ±rÄ±ldÄ±.

BEKÇÄ° DE ÅžEHÄ°T OLDU

Bu arada adliye lojmanÄ± önündeki güvenlik kulübesinde bekçi olarak görev yapan ve kendisine ulaÅŸÄ±lamayan Emniyetin bekçi kadrosunda görevli Ä°brahim Kete’nin bulunmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rma sonunda gece geç saatlerde Kete’nin cenazesi de patlamanÄ±n olduÄŸu bölgedeki enkazda bulundu.

DEHÅžETÄ°N KORKUTUCU Ä°ZLERÄ°

Gece ilçede panik ve tedirginliÄŸe yol açan patlamanÄ±n izleri sabah saatlerinde ortaya çÄ±ktÄ±. Adliye lojmanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra çevresindeki 20’yi aÅŸkÄ±n apartmanÄ±n tamamÄ±nda hasar oluÅŸtu. Cadde ve sokaklarÄ±n apartman dairelerinden kÄ±rÄ±lan camlarla dolu olduÄŸu saldÄ±rÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± sokaktaki 30 civarÄ±nda aracÄ±n da patlamayla hurdaya döndüÄŸü görüldü.

Polis ekipleri sabaha kadar sürdürdüÄŸü inceleme sonrasÄ± olay yerinde delil aradÄ±. Sabah saatlerinde de devam eden incelemeler sÄ±rasÄ±nda patlamanÄ±n izlerinin kapatÄ±lmasÄ± için apartmanlara büyük Türk bayraklarÄ± ile mavi brandalar asÄ±ldÄ±.

Patlama sonrasÄ± güvenlik güçleri, saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren terörist ve irtibatlÄ± olduÄŸu kiÅŸilerin yakalanmasÄ± için geniÅŸ çaplÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. YapÄ±lan ilk araÅŸtÄ±rmada plakasÄ± açÄ±klanmayan saldÄ±rÄ±da kullanÄ±lan aracÄ±n çalÄ±ntÄ± olduÄŸu belirlendi ve yine bomba imha uzmanlarÄ±nÄ±n incelemesinde araçta 1 ton gübre, gliserin ve metal parçalar ile güçlendirilmiÅŸ TNT patlayÄ±cÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± saptandÄ±. Polisin bazÄ± bulgu ve isimleri ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±ya karÄ±ÅŸan kiÅŸilerin yakalanmasÄ±na yönelik operasyonu devam ediyor.