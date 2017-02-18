DAEÅž'e ait 104 hedef vuruldu 16 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda 104 DEAÅž hedefi vuruldu,16 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 179'uncu gününde 104 DEAÅž hedefi vuruldu. YapÄ±lan topçu atÄ±ÅŸlarÄ± ve düzenlenen hava harekatlarÄ± sonucunda 16 terörist etkisiz hale getirildi.Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, DEAÅž baÅŸta olmak üzere terör örgütlerinin oluÅŸturduÄŸu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliÄŸini artÄ±rmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 AÄŸustos 2016'da baÅŸlatÄ±lan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± sürüyor.

HarekatÄ±n 179'uncu gününde, muhalif unsurlardan oluÅŸan özel görev kuvvet gruplarÄ±nca, karadan ve havadan yapÄ±lan yoÄŸun ateÅŸ desteÄŸiyle büyük ölçüde kontrol saÄŸlanan El Bab'Ä±n, terör örgütü DEAÅž unsurlarÄ±ndan temizlenmesine yönelik çalÄ±ÅŸmalara devam edildi.

Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± bünyesindeki topçu ve diÄŸer ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ±yla DEAÅž'a ait 95 hedefe atÄ±ÅŸ yapÄ±larak, barÄ±nma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar baskÄ± altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, terör örgütü DEAÅž'a ait 9 hedefe hava harekatlarÄ± düzenlendi. Hava harekatlarÄ± sonucu, teröristlerce barÄ±nma maksatlÄ± kullanÄ±lan 9 bina, 2 araç, bir akaryakÄ±t istasyonu imha edildi.

YapÄ±lan topçu atÄ±ÅŸlarÄ± ve düzenlenen hava harekatlarÄ± sonucunda 16 DEAÅž'lÄ± terörist etkisiz hale getirildi.

Koalisyon güçleri tarafÄ±ndan düzenlenen hava harekatlarÄ±nda ise 5 DEAÅž mensubu terörist etkisiz hale getirildi, bir barÄ±nma yeri imha edildi.Harekat kapsamÄ±nda El Bab'Ä±n iç kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n DEAÅž terör örgütünün geride kalan unsurlarÄ±ndan ve tuzaklanmÄ±ÅŸ patlayÄ±cÄ±lardan tamamen temizlenmesi amacÄ±yla hava harekatlarÄ±, topçu atÄ±ÅŸlarÄ± desteÄŸiyle arama-tarama faaliyetlerinin devam ettiÄŸi bildirildi.