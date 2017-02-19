DAEÅž'e bir darbede Irak BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n El Bab operasyonunun baÅŸarÄ±yla tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸimdi de Irak BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± Musul'un BatÄ± yakasÄ±nÄ± DAEÅž'ten temizlemek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±.
Irak ordusu Musul operasyonu kapsamÄ±nda kente batÄ± yakasÄ±ndan girmeye baÅŸladÄ±. Son dakika geliÅŸmesini Irak BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± duyurdu. 17 Ekim'de baÅŸlayan Musul operasyonunda kentin DoÄŸu yakasÄ± geçtiÄŸimiz hafta DEAÅž'tan tamamen temizlenmiÅŸti. Terör örgütü 2016'nÄ±n son günlerinden bu yana kentte tamamen kuÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. Öte yandan Irak'Ä±n Musul kentinin batÄ±sÄ±nda, dükkanlarÄ±n kapalÄ± olmasÄ±, hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve içme suyu kÄ±tlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle onbinlerce sivilin durumunun kötüye gittiÄŸi bildirildi.Bölgeye yapÄ±lan gÄ±da ve yakÄ±t yardÄ±mlarÄ±nÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±, dükkanlarÄ±n ve pazarlarÄ±n kapalÄ± olduÄŸu ve birçok bölgede elektriÄŸin kesildiÄŸi ve içme suyu kÄ±tlÄ±ÄŸÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.