Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 19/02/2017 07:51

DAEÅž'e bir darbede Irak BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan


FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n El Bab operasyonunun baÅŸarÄ±yla tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸimdi de Irak BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± Musul'un BatÄ± yakasÄ±nÄ± DAEÅž'ten temizlemek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±.

Irak ordusu Musul operasyonu kapsamÄ±nda kente batÄ± yakasÄ±ndan girmeye baÅŸladÄ±. Son dakika geliÅŸmesini Irak BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± duyurdu. 17 Ekim'de baÅŸlayan Musul operasyonunda kentin DoÄŸu yakasÄ± geçtiÄŸimiz hafta DEAÅž'tan tamamen temizlenmiÅŸti. Terör örgütü 2016'nÄ±n son günlerinden bu yana kentte tamamen kuÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. Öte yandan Irak'Ä±n Musul kentinin batÄ±sÄ±nda, dükkanlarÄ±n kapalÄ± olmasÄ±, hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve içme suyu kÄ±tlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle onbinlerce sivilin durumunun kötüye gittiÄŸi bildirildi.Bölgeye yapÄ±lan gÄ±da ve yakÄ±t yardÄ±mlarÄ±nÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±, dükkanlarÄ±n ve pazarlarÄ±n kapalÄ± olduÄŸu ve birçok bölgede elektriÄŸin kesildiÄŸi ve içme suyu kÄ±tlÄ±ÄŸÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


AKP ve MHP referandum iÃ§in ilk ortak mitingini nerede gerÃ§ekleÅŸtirecek

16 Nisan'da yapÄ±lacak referandum iÃ§in CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve MHP lideri Devlet BahÃ§eli ortak miting gerÃ§ekleÅŸtirecek. Bu mitingin 18 Mart'ta Ã‡anakkale de yapÄ±lmasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.


Saadet Partisi'nden flaÅŸ referandum aÃ§Ä±klamasÄ±

Necmettin Erbakan'Ä± Anma ve Åžehitler Gecesi'nde konuÅŸan Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, referandum hakkÄ±nda ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini de aÃ§Ä±kladÄ±. KaramollaoÄŸlu, "BaÅŸkan bÃ¼tÃ¼n yetkiyi elinde bulundurur, parlamentoyu kendisi kabul eder adalet mekanizmasÄ±nÄ± kendisi kontrol edecek tarzda bir dÃ¼zenleme olursa burada adalet olmaz. Bu dikta rejimine evrilmek demektir" dedi.


PKK'nÄ±n Ã¶nemli ismi 2 gÃ¼n Ã¶nce Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼ 150 askerin katili Ã§Ä±ktÄ±

PKK elebaÅŸÄ± Murat KarayÄ±lan'Ä±n yakÄ±n korumasÄ± 'Behzat' kod adlÄ± terÃ¶rist YaÅŸar Uygur'un, 150 askeri Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmeden Ã¶nce de ViranÅŸehir talimatÄ±nÄ± verdiÄŸi tespit edildi.