Hakan FidanÄ± ifadeye Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ± Yunanistan'a kaÃ§arken yakalandÄ±

MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda ifadeye Ã§aÄŸÄ±ran dÃ¶nemin savcÄ±sÄ± Sadrettin SarÄ±kaya Yunanistan'a kaÃ§arken yakalandÄ±. Polise, "Benim kim olduÄŸumu biliyor musunuz?" diye soran SarÄ±kaya'ya polisin yanÄ±tÄ± ise Ã§ok aÄŸÄ±r oldu.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda aranÄ±rken önceki gece düzenlenen operasyonla yakalanan eski hâkim Dursun Ali GündoÄŸdu ile savcÄ±lar Adnan Çimen ve 7 Åžubat 2012'de MÄ°T MüsteÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± ifadeye çaÄŸÄ±ran Sadrettin SarÄ±kaya'nÄ±n Yunanistan'a kaçmak için hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±klarÄ± açÄ±klandÄ±. Ä°stanbul Ä°stihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, meslekten ihraç edilen hâkim Dursun Ali GündoÄŸdu ile yine ihraç edilen savcÄ±lar Sadrettin SarÄ±kaya ve Adnan Çimen'in BaÅŸakÅŸehir, KayaÅŸehir bölgesinde kaldÄ±klarÄ± yönünde bilgi aldÄ±.

3 GÜN TAKÄ°P EDÄ°LDÄ°

Bölgede yürütülen araÅŸtÄ±rmalar sÄ±rasÄ±nda sokakta ilk olarak eski savcÄ± Adnan Çimen görüldü. Çimen takip edilerek gizlendiÄŸi ev belirlendi. 3 gün eve girip çÄ±kanlar takip edildi.Çimen'in ardÄ±ndan aynÄ± bölgede baÅŸka bir evde de eski hâkim Dursun Ali GündoÄŸdu ile eski SavcÄ± Sadrettin SarÄ±kaya'nÄ±n gizlendiÄŸi belirlendi. Ä°kinci evi kiralayan Dursun Ali GündoÄŸdu'nun teyzesinin oÄŸlu Erol YÄ±lmaz Ä°rfanoÄŸlu'nun eve erzak taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± belirlendi.Kaçaklardan Adnan Çimen önceki akÅŸam BakÄ±rköy'de yolda yürürken yakalandÄ±. ArdÄ±ndan Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri KayaÅŸehir'deki eve zamanlÄ± baskÄ±n düzenledi. Dursun Ali GündoÄŸdu ve Sadrettin SarÄ±kaya ters kelepçe takÄ±larak gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

"SEN BENÄ°M KÄ°M OLDUÄžUMU BÄ°LÄ°YOR MUSUN?"

GündoÄŸdu'nun teyzesinin oÄŸlu Ä°rfanoÄŸlu da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Eski savcÄ± SarÄ±kaya kendisini gözaltÄ±na alan polise, "Sen benim kim olduÄŸumu biliyor musun? Beni gözaltÄ±na alamazsÄ±n" dedi.Bunun üzerine de polis de SarÄ±kaya'ya, "Kim olduÄŸunuzu bildiÄŸim için gözaltÄ±na alÄ±yorum" diye yanÄ±t verdi.