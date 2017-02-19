Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 19/02/2017 08:17

PKK'nÄ±n Ã¶nemli ismi 2 gÃ¼n Ã¶nce Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼ 150 askerin katili Ã§Ä±ktÄ±


PKK elebaÅŸÄ± Murat KarayÄ±lan'Ä±n yakÄ±n korumasÄ± 'Behzat' kod adlÄ± terÃ¶rist YaÅŸar Uygur'un, 150 askeri Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmeden Ã¶nce de ViranÅŸehir talimatÄ±nÄ± verdiÄŸi tespit edildi.

Mardin'de, güvenlik güçlerinin yaptÄ±ÄŸÄ± operasyon sonucu öldürülen PKK elebaÅŸÄ± Murat KarayÄ±lan'Ä±n yakÄ±n korumasÄ± ve Mardin bölge sorumlusu 'Behzat' kod adlÄ± terörist YaÅŸar Uygur'un, Türkiye'de PKK'nÄ±n gerçekleÅŸtirdiÄŸi hain saldÄ±rÄ±larÄ±n talimatÄ±nÄ± veren, organize eden iki kiÅŸiden biri olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Habertürk'ün haberine göre; PKK'lÄ± terörist YaÅŸar Uygur'un önceki gece ÅžanlÄ±urfa ViranÅŸehir'de bombalÄ± araçla gerçekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±yÄ± da planladÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.Uygur'un önceki gün saat 18.30'da öldürüldüÄŸü, öldürülmeden önce ViranÅŸehir saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n talimatÄ±nÄ± verdiÄŸi ve yaklaÅŸÄ±k 2 saat sonra da saat 20.45'te ViranÅŸehir'deki patlamanÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. 'Behzat' kod adlÄ± PKK'lÄ± terörist YaÅŸar Uygur'un öldürüldüÄŸü yerde KatyuÅŸa füzeleri bulundu. Uygur 150 ÅŸehidin katiliydi.

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AKP ve MHP referandum iÃ§in ilk ortak mitingini nerede gerÃ§ekleÅŸtirecek

16 Nisan'da yapÄ±lacak referandum iÃ§in CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve MHP lideri Devlet BahÃ§eli ortak miting gerÃ§ekleÅŸtirecek. Bu mitingin 18 Mart'ta Ã‡anakkale de yapÄ±lmasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.


Saadet Partisi'nden flaÅŸ referandum aÃ§Ä±klamasÄ±

Necmettin Erbakan'Ä± Anma ve Åžehitler Gecesi'nde konuÅŸan Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, referandum hakkÄ±nda ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini de aÃ§Ä±kladÄ±. KaramollaoÄŸlu, "BaÅŸkan bÃ¼tÃ¼n yetkiyi elinde bulundurur, parlamentoyu kendisi kabul eder adalet mekanizmasÄ±nÄ± kendisi kontrol edecek tarzda bir dÃ¼zenleme olursa burada adalet olmaz. Bu dikta rejimine evrilmek demektir" dedi.


Hakan FidanÄ± ifadeye Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ± Yunanistan'a kaÃ§arken yakalandÄ±

MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda ifadeye Ã§aÄŸÄ±ran dÃ¶nemin savcÄ±sÄ± Sadrettin SarÄ±kaya Yunanistan'a kaÃ§arken yakalandÄ±. Polise, "Benim kim olduÄŸumu biliyor musunuz?" diye soran SarÄ±kaya'ya polisin yanÄ±tÄ± ise Ã§ok aÄŸÄ±r oldu.