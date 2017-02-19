PKK'nÄ±n Ã¶nemli ismi 2 gÃ¼n Ã¶nce Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼ 150 askerin katili Ã§Ä±ktÄ±

PKK elebaÅŸÄ± Murat KarayÄ±lan'Ä±n yakÄ±n korumasÄ± 'Behzat' kod adlÄ± terÃ¶rist YaÅŸar Uygur'un, 150 askeri Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmeden Ã¶nce de ViranÅŸehir talimatÄ±nÄ± verdiÄŸi tespit edildi.
Mardin'de, güvenlik güçlerinin yaptÄ±ÄŸÄ± operasyon sonucu öldürülen PKK elebaÅŸÄ± Murat KarayÄ±lan'Ä±n yakÄ±n korumasÄ± ve Mardin bölge sorumlusu 'Behzat' kod adlÄ± terörist YaÅŸar Uygur'un, Türkiye'de PKK'nÄ±n gerçekleÅŸtirdiÄŸi hain saldÄ±rÄ±larÄ±n talimatÄ±nÄ± veren, organize eden iki kiÅŸiden biri olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Habertürk'ün haberine göre; PKK'lÄ± terörist YaÅŸar Uygur'un önceki gece ÅžanlÄ±urfa ViranÅŸehir'de bombalÄ± araçla gerçekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±yÄ± da planladÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.Uygur'un önceki gün saat 18.30'da öldürüldüÄŸü, öldürülmeden önce ViranÅŸehir saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n talimatÄ±nÄ± verdiÄŸi ve yaklaÅŸÄ±k 2 saat sonra da saat 20.45'te ViranÅŸehir'deki patlamanÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. 'Behzat' kod adlÄ± PKK'lÄ± terörist YaÅŸar Uygur'un öldürüldüÄŸü yerde KatyuÅŸa füzeleri bulundu. Uygur 150 ÅŸehidin katiliydi.