Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 19/02/2017 09:11

Saadet Partisi'nden flaÅŸ referandum aÃ§Ä±klamasÄ±


Necmettin Erbakan'Ä± Anma ve Åžehitler Gecesi'nde konuÅŸan Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, referandum hakkÄ±nda ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini de aÃ§Ä±kladÄ±. KaramollaoÄŸlu, "BaÅŸkan bÃ¼tÃ¼n yetkiyi elinde bulundurur, parlamentoyu kendisi kabul eder adalet mekanizmasÄ±nÄ± kendisi kontrol edecek tarzda bir dÃ¼zenleme olursa burada adalet olmaz. Bu dikta rejimine evrilmek demektir" dedi.

Saadet Partisi Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, ölümünün 6. yÄ±lÄ±nda Necmettin Erbakan'Ä± anma programÄ± organize edildi. Sultanbeyli KapalÄ± Spor Salonu'nda düzenlenen programa Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu ve partililer katÄ±ldÄ±. KaramollaoÄŸlu referandum süreci öncesi Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi ile ilgili açÄ±klamalarda bulundu. KaramollaoÄŸlu, "Biz prensip itibarÄ± ile baÅŸkanlÄ±k sisteminin karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸiliz. Hatta taraftarÄ±z ancak BaÅŸkanlÄ±k sistemi kabul edilecekse mutlaka bu baÅŸkanlÄ±k sisteminde kuvvetler ayrÄ±mÄ±na uyulmasÄ± icap eder" dedi. KaramollaoÄŸlu sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: "Biz böyle bir düzenlemeye evet demeyiz, dedik. Nazik olsun diye de 'HayÄ±r' demedik. Åžimdi bizi Kandil ile yan yana getirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Siz Avrupa BirliÄŸi ile CHP ile yan yana mÄ±sÄ±nÄ±z? AynÄ± kulübün içinde misiniz? Kandil de o kulübün içinde mi deÄŸil mi? onu söyleyin. Siz OrtadoÄŸu'da en güçlü müttefik olarak Ä°srail'i görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Kandil de görüyor. CHP de görüyor. Neremiz benziyor bizim onlarla"

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