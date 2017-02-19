AKP ve MHP referandum iÃ§in ilk ortak mitingini nerede gerÃ§ekleÅŸtirecek

16 Nisan'da yapÄ±lacak referandum iÃ§in CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve MHP lideri Devlet BahÃ§eli ortak miting gerÃ§ekleÅŸtirecek. Bu mitingin 18 Mart'ta Ã‡anakkale de yapÄ±lmasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

AK Parti ile MHP'nin referandum öncesi birlikte program yapÄ±labileceÄŸinin iÅŸaretlerinin iki genel baÅŸkan tarafÄ±ndan da verilmesinin ardÄ±ndan, bu birlikteliÄŸin 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Åžehitleri Anma Günü törenlerinde ortaya konabileceÄŸi üzerinde duruluyor. AK Parti kurmaylarÄ±, 16 Nisan Anayasa referandumu için strateji çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± devam ettirirken, MHP ile ortak program yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ±, MHP kanadÄ±ndan gelecek görüÅŸ ve önerilere göre ÅŸekillendirebileceklerini dile getirmiÅŸlerdi. MHP'de ise eÄŸilim ilk etapta her iki partinin ayrÄ± ayrÄ± programlarÄ±nÄ± sürdürmesi yönündeyken Genel BaÅŸkan Devlet Bahçeli'nin, yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± genelgede "AK Parti ile ortak programlar yapabileceklerini" duyurmasÄ±, parti içinde ortak hareket çerçevesinde neler yapÄ±labileceÄŸi konusunda öneriler oluÅŸmaya baÅŸladÄ±. (Kaynak: Star)