Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 19/02/2017 09:35

AKP ve MHP referandum iÃ§in ilk ortak mitingini nerede gerÃ§ekleÅŸtirecek


16 Nisan'da yapÄ±lacak referandum iÃ§in CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve MHP lideri Devlet BahÃ§eli ortak miting gerÃ§ekleÅŸtirecek. Bu mitingin 18 Mart'ta Ã‡anakkale de yapÄ±lmasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

AK Parti ile MHP'nin referandum öncesi birlikte program yapÄ±labileceÄŸinin iÅŸaretlerinin iki genel baÅŸkan tarafÄ±ndan da verilmesinin ardÄ±ndan, bu birlikteliÄŸin 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Åžehitleri Anma Günü törenlerinde ortaya konabileceÄŸi üzerinde duruluyor. AK Parti kurmaylarÄ±, 16 Nisan Anayasa referandumu için strateji çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± devam ettirirken, MHP ile ortak program yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ±, MHP kanadÄ±ndan gelecek görüÅŸ ve önerilere göre ÅŸekillendirebileceklerini dile getirmiÅŸlerdi. MHP'de ise eÄŸilim ilk etapta her iki partinin ayrÄ± ayrÄ± programlarÄ±nÄ± sürdürmesi yönündeyken Genel BaÅŸkan Devlet Bahçeli'nin, yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± genelgede "AK Parti ile ortak programlar yapabileceklerini" duyurmasÄ±, parti içinde ortak hareket çerçevesinde neler yapÄ±labileceÄŸi konusunda öneriler oluÅŸmaya baÅŸladÄ±. (Kaynak: Star)

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Saadet Partisi'nden flaÅŸ referandum aÃ§Ä±klamasÄ±

Necmettin Erbakan'Ä± Anma ve Åžehitler Gecesi'nde konuÅŸan Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, referandum hakkÄ±nda ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini de aÃ§Ä±kladÄ±. KaramollaoÄŸlu, "BaÅŸkan bÃ¼tÃ¼n yetkiyi elinde bulundurur, parlamentoyu kendisi kabul eder adalet mekanizmasÄ±nÄ± kendisi kontrol edecek tarzda bir dÃ¼zenleme olursa burada adalet olmaz. Bu dikta rejimine evrilmek demektir" dedi.


PKK'nÄ±n Ã¶nemli ismi 2 gÃ¼n Ã¶nce Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼ 150 askerin katili Ã§Ä±ktÄ±

PKK elebaÅŸÄ± Murat KarayÄ±lan'Ä±n yakÄ±n korumasÄ± 'Behzat' kod adlÄ± terÃ¶rist YaÅŸar Uygur'un, 150 askeri Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmeden Ã¶nce de ViranÅŸehir talimatÄ±nÄ± verdiÄŸi tespit edildi.


Hakan FidanÄ± ifadeye Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ± Yunanistan'a kaÃ§arken yakalandÄ±

MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda ifadeye Ã§aÄŸÄ±ran dÃ¶nemin savcÄ±sÄ± Sadrettin SarÄ±kaya Yunanistan'a kaÃ§arken yakalandÄ±. Polise, "Benim kim olduÄŸumu biliyor musunuz?" diye soran SarÄ±kaya'ya polisin yanÄ±tÄ± ise Ã§ok aÄŸÄ±r oldu.