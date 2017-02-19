DAEÅž'e bir darbe daha 3 cepheden saldÄ±rÄ±yorlar

Necmettin Erbakan'Ä± Anma ve Åžehitler Gecesi'nde konuÅŸan Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, referandum hakkÄ±nda ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini de aÃ§Ä±kladÄ±. KaramollaoÄŸlu, "BaÅŸkan bÃ¼tÃ¼n yetkiyi elinde bulundurur, parlamentoyu kendisi kabul eder adalet mekanizmasÄ±nÄ± kendisi kontrol edecek tarzda bir dÃ¼zenleme olursa burada adalet olmaz. Bu dikta rejimine evrilmek demektir" dedi.