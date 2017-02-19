DAEÅž'e bir darbe daha 3 cepheden saldÄ±rÄ±yorlar

rak ordusu, Musul'un batÄ±sÄ±nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n elinden alÄ±nmasÄ± iÃ§in operasyon baÅŸlattÄ±.
Irak BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Musul'un batÄ±sÄ±nÄ± DEAÅž'tan temizlemek için hazÄ±rlÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± söylendi. Irak güçleri geçen ay Musul'un doÄŸusunda kontrolü saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ± ancak kentin batÄ±sÄ± halen DEAÅž'Ä±n elinde. Irak'tan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre 3 cepheden süren operasyonda yoÄŸun çatÄ±ÅŸmalar yaÅŸanÄ±yor.Operasyonun baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el Ä°badi açÄ±kladÄ±. AA'nÄ±n haberine göre Ä°badi, Musul'da "önceliklerinin toprak deÄŸil, insanlarÄ±n kurtarÄ±lmasÄ±" olduÄŸunu belirtti. Irak Ortak Operasyonlar KomutanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Yahya Resul, "SabahÄ±n erken saatlerinde baÅŸlayan operasyonda, Irak ordusu kuzeyden, federal polis güçleri hem kuzey hem de güneyden, HaÅŸdi Åžabi güçleri ise batÄ± cephesinden ilerleme kaydediyor." dedi.