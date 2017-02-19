Bakan duyurdu depremde yÄ±kÄ±lma riski taÅŸÄ±yan binlerce ev yÄ±kÄ±lacak

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Ã‡anakkale'deki depremlerin ardÄ±ndan Ä°stanbul'da beklenen deprem riskiyle ilgili aÃ§Ä±klamada bulunarak, "VatandaÅŸlar evlerini Ã¶lÃ§tÃ¼rsÃ¼n, dayanÄ±klÄ±lÄ±k testi yaptÄ±rsÄ±n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Deprem mühendislerinin Ä°stanbul'da deprem beklentisi olduÄŸuna iÅŸaret eden Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Özhaseki, "VatandaÅŸlar, evlerini ölçtürsün, depreme dayanÄ±klÄ±lÄ±k testi yaptÄ±rsÄ±nlar" çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Özellikle nüfusun arttÄ±ÄŸÄ± bazÄ± mahallelerde riskin yüksek olduÄŸuna iÅŸaret eden Bakan Özhaseki, "Ä°stanbul'da 7'nin üzerinde bir depremde yerle yeksan olacak mahalleler var. BunlarÄ± kimseyi tedirgin etmek için söylemiyorum, ancak bu gerçeÄŸi de gözardÄ± edemeyiz. Ä°stanbul'da her yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 250 bin binanÄ±n yenilenmesi icap ediyor." ifadelerini kullandÄ±.

"BÄ°NLERCE EV YIKILACAK"

HocalarÄ±n ikinci ortak görüÅŸü: Bu deprem ÅŸiddetinin 7'nin üzerinde olacaÄŸÄ±dÄ±r. Benim uyumamam lazÄ±m. Ä°stanbul'daki belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n uyumamasÄ± lazÄ±m. Bu gerçek göz ardÄ± edilmemelidir. Kentsel dönüÅŸümle ilgili seferberlik ilan edelim. Hangi partili olursanÄ±z olun gelin çalÄ±ÅŸma yapalÄ±m. Proje bekliyoruz. Ben Ä°stanbul için ayrÄ± bir çalÄ±ÅŸma yaptÄ±m. Pilot bölgeler seçtim. Önümüzdeki günlerde bunu yasa haline getireceÄŸiz. Binlerce evin yÄ±kÄ±lÄ±p yeniden yapÄ±lmasÄ± söz konusudur.'' Bu kapsamda Ä°stanbul'da 250 bin binayÄ± dönüÅŸtürüp deÄŸiÅŸtirmemiz lazÄ±m. VatandaÅŸa, belediyeye ve bakanlÄ±ÄŸa düÅŸen görevler var. Geçimi yerinde olan insanlar, lütfen evlerini ölçtürsün. Deprem testi yaptÄ±rsÄ±nlar. Her ÅŸeyi devletten beklemesinler. Devletin her evi ölçtürecek bir mali gücü yok. Belli bölgelerde özellikle Ä°stanbul'da depreme dayanÄ±klÄ±lÄ±k noktasÄ±nda hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±n yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± mahalleler var. Belediye baÅŸkanÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z kentsel dönüÅŸüm mantÄ±ÄŸÄ±nda hazÄ±rlÄ±k yapmasÄ± lazÄ±mdÄ±r. ÇÄ±karcÄ± bir mantÄ±k bÄ±rakÄ±lmalÄ±dÄ±r. VatandaÅŸ da çÄ±karcÄ± mantÄ±ktan kurtulmalÄ±dÄ±r. Belediye bu iÅŸi yaparken üstten ne götürürüm ne düÅŸünürüm düÅŸüncesinde olmamalÄ±dÄ±r. Deprem gerçeÄŸini bilerek hareket etmek lazÄ±mdÄ±r."

Kaynak: Karar