Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 19/02/2017 11:57

Bakan duyurdu depremde yÄ±kÄ±lma riski taÅŸÄ±yan binlerce ev yÄ±kÄ±lacak


Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Ã‡anakkale'deki depremlerin ardÄ±ndan Ä°stanbul'da beklenen deprem riskiyle ilgili aÃ§Ä±klamada bulunarak, "VatandaÅŸlar evlerini Ã¶lÃ§tÃ¼rsÃ¼n, dayanÄ±klÄ±lÄ±k testi yaptÄ±rsÄ±n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Deprem mühendislerinin Ä°stanbul'da deprem beklentisi olduÄŸuna iÅŸaret eden Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Özhaseki, "VatandaÅŸlar, evlerini ölçtürsün, depreme dayanÄ±klÄ±lÄ±k testi yaptÄ±rsÄ±nlar" çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Özellikle nüfusun arttÄ±ÄŸÄ± bazÄ± mahallelerde riskin yüksek olduÄŸuna iÅŸaret eden Bakan Özhaseki, "Ä°stanbul'da 7'nin üzerinde bir depremde yerle yeksan olacak mahalleler var. BunlarÄ± kimseyi tedirgin etmek için söylemiyorum, ancak bu gerçeÄŸi de gözardÄ± edemeyiz. Ä°stanbul'da her yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 250 bin binanÄ±n yenilenmesi icap ediyor." ifadelerini kullandÄ±.

"BÄ°NLERCE EV YIKILACAK"

HocalarÄ±n ikinci ortak görüÅŸü: Bu deprem ÅŸiddetinin 7'nin üzerinde olacaÄŸÄ±dÄ±r. Benim uyumamam lazÄ±m. Ä°stanbul'daki belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n uyumamasÄ± lazÄ±m. Bu gerçek göz ardÄ± edilmemelidir. Kentsel dönüÅŸümle ilgili seferberlik ilan edelim. Hangi partili olursanÄ±z olun gelin çalÄ±ÅŸma yapalÄ±m. Proje bekliyoruz. Ben Ä°stanbul için ayrÄ± bir çalÄ±ÅŸma yaptÄ±m. Pilot bölgeler seçtim. Önümüzdeki günlerde bunu yasa haline getireceÄŸiz. Binlerce evin yÄ±kÄ±lÄ±p yeniden yapÄ±lmasÄ± söz konusudur.'' Bu kapsamda  Ä°stanbul'da 250 bin binayÄ± dönüÅŸtürüp deÄŸiÅŸtirmemiz lazÄ±m. VatandaÅŸa, belediyeye ve bakanlÄ±ÄŸa düÅŸen görevler var. Geçimi yerinde olan insanlar, lütfen evlerini ölçtürsün. Deprem testi yaptÄ±rsÄ±nlar. Her ÅŸeyi devletten beklemesinler. Devletin her evi ölçtürecek bir mali gücü yok. Belli bölgelerde özellikle Ä°stanbul'da depreme dayanÄ±klÄ±lÄ±k noktasÄ±nda hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±n yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± mahalleler var. Belediye baÅŸkanÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z kentsel dönüÅŸüm mantÄ±ÄŸÄ±nda hazÄ±rlÄ±k yapmasÄ± lazÄ±mdÄ±r. ÇÄ±karcÄ± bir mantÄ±k bÄ±rakÄ±lmalÄ±dÄ±r. VatandaÅŸ da çÄ±karcÄ± mantÄ±ktan kurtulmalÄ±dÄ±r. Belediye bu iÅŸi yaparken üstten ne götürürüm ne düÅŸünürüm düÅŸüncesinde olmamalÄ±dÄ±r. Deprem gerçeÄŸini bilerek hareket etmek lazÄ±mdÄ±r."

Kaynak: Karar

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


DAEÅž'e bir darbe daha 3 cepheden saldÄ±rÄ±yorlar

rak ordusu, Musul'un batÄ±sÄ±nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n elinden alÄ±nmasÄ± iÃ§in operasyon baÅŸlattÄ±.


AKP ve MHP referandum iÃ§in ilk ortak mitingini nerede gerÃ§ekleÅŸtirecek

16 Nisan'da yapÄ±lacak referandum iÃ§in CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve MHP lideri Devlet BahÃ§eli ortak miting gerÃ§ekleÅŸtirecek. Bu mitingin 18 Mart'ta Ã‡anakkale de yapÄ±lmasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.


Saadet Partisi'nden flaÅŸ referandum aÃ§Ä±klamasÄ±

Necmettin Erbakan'Ä± Anma ve Åžehitler Gecesi'nde konuÅŸan Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, referandum hakkÄ±nda ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini de aÃ§Ä±kladÄ±. KaramollaoÄŸlu, "BaÅŸkan bÃ¼tÃ¼n yetkiyi elinde bulundurur, parlamentoyu kendisi kabul eder adalet mekanizmasÄ±nÄ± kendisi kontrol edecek tarzda bir dÃ¼zenleme olursa burada adalet olmaz. Bu dikta rejimine evrilmek demektir" dedi.