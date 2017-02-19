Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 19/02/2017 20:41

ViranÅŸehir'de temizlik iÅŸÃ§ileri kopmuÅŸ insan parÃ§alarÄ± buldu


ÅžanlÄ±urfa ViranÅŸehir'de savcÄ± ve hakimlerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± lojmanlarda dÃ¼n akÅŸam terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. 1'i Ã§ocuk 2 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±da sabah temizlik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda kopmuÅŸ bir baÅŸ ve insan parÃ§alarÄ± bulundu.

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ViranÅŸehir Ä°lçesi'nde Cuma akÅŸamÄ± terör örgütü PKK'nÄ±n bomba yüklü araçla düzenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 11 yaÅŸÄ±ndaki Ahmet Oktay Günak ve mahalle bekçisi 27 yaÅŸÄ±ndaki Ä°brahim Kete ÅŸehit olmuÅŸtu. Bomba yüklü aracÄ±n uzaktan kumandayla patlattÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, yargÄ± mensuplarÄ±nÄ±n oturduÄŸu SavcÄ±lar Sitesi ve çevresinde ise polisin olay yeri incelemesi tamamlandÄ±. Patlama nedeniyle hasar gören bölgedeki enerji nakil hatlarÄ± DEDAÅž ekiplerince deÄŸiÅŸtirilirken; kapÄ±, pencere ve camlarÄ± kÄ±rÄ±lan 14 binanÄ±n onarÄ±lmasÄ± için baÅŸlatÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar devam ediyor. SaldÄ±rÄ±da hasar gören 40'a yakÄ±n araç da, çekicilerle olay yerinden kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Belediye ekiplerinin temizlik çalÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda molozlarÄ±n arasÄ±nda baÅŸ ve göÄŸüsten oluÅŸan yanmÄ±ÅŸ insan uzuvlarÄ± bulundu. Kime ait olduÄŸu henüz saptanamayan ceset parçalarÄ± incelenmek üzere morga götürüldü.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


200'den fazla kadÄ±na tecavÃ¼z etti iÅŸte DAEÅž'liden kan donduran aÃ§Ä±klama

Irak'ta hÃ¼crede tutulan DAEÅž'li 21 yaÅŸÄ±ndaki militan Amar HÃ¼seyin 200'den fazla kadÄ±na tecavÃ¼z ettiÄŸini sÃ¶yleyerek, kendini savunmak iÃ§in genÃ§ kadÄ±nlarÄ±n buna ihtiyacÄ± olduÄŸunu belirtti.


Bakan duyurdu depremde yÄ±kÄ±lma riski taÅŸÄ±yan binlerce ev yÄ±kÄ±lacak

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Ã‡anakkale'deki depremlerin ardÄ±ndan Ä°stanbul'da beklenen deprem riskiyle ilgili aÃ§Ä±klamada bulunarak, "VatandaÅŸlar evlerini Ã¶lÃ§tÃ¼rsÃ¼n, dayanÄ±klÄ±lÄ±k testi yaptÄ±rsÄ±n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.


DAEÅž'e bir darbe daha 3 cepheden saldÄ±rÄ±yorlar

rak ordusu, Musul'un batÄ±sÄ±nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n elinden alÄ±nmasÄ± iÃ§in operasyon baÅŸlattÄ±.