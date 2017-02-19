ViranÅŸehir'de temizlik iÅŸÃ§ileri kopmuÅŸ insan parÃ§alarÄ± buldu

ÅžanlÄ±urfa ViranÅŸehir'de savcÄ± ve hakimlerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± lojmanlarda dÃ¼n akÅŸam terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. 1'i Ã§ocuk 2 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±da sabah temizlik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda kopmuÅŸ bir baÅŸ ve insan parÃ§alarÄ± bulundu.

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ViranÅŸehir Ä°lçesi'nde Cuma akÅŸamÄ± terör örgütü PKK'nÄ±n bomba yüklü araçla düzenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 11 yaÅŸÄ±ndaki Ahmet Oktay Günak ve mahalle bekçisi 27 yaÅŸÄ±ndaki Ä°brahim Kete ÅŸehit olmuÅŸtu. Bomba yüklü aracÄ±n uzaktan kumandayla patlattÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, yargÄ± mensuplarÄ±nÄ±n oturduÄŸu SavcÄ±lar Sitesi ve çevresinde ise polisin olay yeri incelemesi tamamlandÄ±. Patlama nedeniyle hasar gören bölgedeki enerji nakil hatlarÄ± DEDAÅž ekiplerince deÄŸiÅŸtirilirken; kapÄ±, pencere ve camlarÄ± kÄ±rÄ±lan 14 binanÄ±n onarÄ±lmasÄ± için baÅŸlatÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar devam ediyor. SaldÄ±rÄ±da hasar gören 40'a yakÄ±n araç da, çekicilerle olay yerinden kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Belediye ekiplerinin temizlik çalÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda molozlarÄ±n arasÄ±nda baÅŸ ve göÄŸüsten oluÅŸan yanmÄ±ÅŸ insan uzuvlarÄ± bulundu. Kime ait olduÄŸu henüz saptanamayan ceset parçalarÄ± incelenmek üzere morga götürüldü.