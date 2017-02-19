200'den fazla kadÄ±na tecavÃ¼z etti iÅŸte DAEÅž'liden kan donduran aÃ§Ä±klama

Irak'ta hÃ¼crede tutulan DAEÅž'li 21 yaÅŸÄ±ndaki militan Amar HÃ¼seyin 200'den fazla kadÄ±na tecavÃ¼z ettiÄŸini sÃ¶yleyerek, kendini savunmak iÃ§in genÃ§ kadÄ±nlarÄ±n buna ihtiyacÄ± olduÄŸunu belirtti.

Terör örgütü DEAÅž'Ä±n aylar önce Kerkük'te yakalanan militanlarÄ±ndan Amar Huseyin, Süleymaniye kentinde tutulduÄŸu hücrede uluslararasÄ± haber ajansÄ± Reuters'a konuÅŸtu. Kuzey IraklÄ± istihbarat yetkililerinin Reuters'la görüÅŸmesine izin verdiÄŸi Huseyin, Kerkük'te geçen Ekim ayÄ±nda düzenlenen bir saldÄ±rÄ±da yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. Söz konusu saldÄ±rÄ±da, 99 sivil ve güvenlik görevlisi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. ÇÄ±kan çatÄ±ÅŸmada 63 de DEAÅž'lÄ± terörist öldürülmüÅŸtü. Ajansa konuÅŸan 21 yaÅŸÄ±ndaki Huseyin, Irak'ta 200'den fazla kadÄ±na tecavüz ettiÄŸini söyledi. Reuters'Ä±n haberine göre bundan çok da piÅŸman olmayan Huseyin'in "Genç kadÄ±nlarÄ±n buna ihtiyacÄ± var... DoÄŸal bir durum." ÅŸeklindeki sözleri tüyler ürpertti. Ezidi ve diÄŸer azÄ±nlÄ±k gruplara mensup kadÄ±nlara "tecavüz etme iznini" DEAÅž'lÄ± yerel komutanlarÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Huseyin, birçok Irak kentinde onlarca kadÄ±na tecavüz ettiÄŸini belirtti.