FlaÅŸ MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi'nde korkutan yangÄ±n

MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi'nin giriÅŸ kÄ±smÄ±nda bilinmeyen nedende Ã§Ä±kan yangÄ±n sonucunda itfaiye ve polis ekipleri olay yerine gitti

KadÄ±köy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Åžehir Kahya SokaÄŸÄ±'nda bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin giriÅŸ kapÄ±sÄ±nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±.Çevredekilerin yangÄ±nÄ± fark etmesi üzerine olay, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi.GeniÅŸ güvenlik önlemlerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sokakta ekiplerin müdahalesi sonucu yangÄ±n kÄ±sa sürede kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.SoÄŸutma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ekiplerin olay yerinde yaptÄ±klarÄ± incelemelerde sanat merkezinin bahçesinde ÅŸiÅŸe, çöp kovalarÄ±nda plastik eldiven bulundu.

Sanat merkezinin ve çevredeki iÅŸ yerlerinin güvenlik kameralarÄ±nÄ± inceleme alan ekipler olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.