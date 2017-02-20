Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 20/02/2017 07:51

FlaÅŸ MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi'nde korkutan yangÄ±n

MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi

MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi'nin giriÅŸ kÄ±smÄ±nda bilinmeyen nedende Ã§Ä±kan yangÄ±n sonucunda itfaiye ve polis ekipleri olay yerine gitti

KadÄ±köy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Åžehir Kahya SokaÄŸÄ±'nda bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin giriÅŸ kapÄ±sÄ±nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±.Çevredekilerin yangÄ±nÄ± fark etmesi üzerine olay, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi.GeniÅŸ güvenlik önlemlerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sokakta ekiplerin müdahalesi sonucu yangÄ±n kÄ±sa sürede kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.SoÄŸutma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ekiplerin olay yerinde yaptÄ±klarÄ± incelemelerde sanat merkezinin bahçesinde ÅŸiÅŸe, çöp kovalarÄ±nda plastik eldiven bulundu. 

Sanat merkezinin ve çevredeki iÅŸ yerlerinin güvenlik kameralarÄ±nÄ± inceleme alan ekipler olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. 

 
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