Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 20/02/2017 07:58

TSK FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±yla ilgili son dakika aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±

Suriye'nin kuzeyinde devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±yla ilgili TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri aÃ§Ä±klama yaptÄ±

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±’nda terör örgütü DEAÅž’tan büyük ölçüde temizlenen El Bab’daki terör hedefleri ile tuzaklanan patlayÄ±cÄ±larÄ±n temizlenmesine yönelik çalÄ±ÅŸmalara devam edildi. Gün boyu süren operasyonlarda 122 hedef karadan, 19 hedef ise havadan ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Kara ve hava harekatlarÄ± ile çatÄ±ÅŸmalarda 28 teröristin etkisiz hale getirildiÄŸi harekatÄ±n son durumuna iliÅŸkin Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’ndan yapÄ±lan bilgilendirmede ÅŸöyle denildi: 

"Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± bünyesindeki topçu ve diÄŸer ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ± ile 122 DEAÅž hedefine atÄ±ÅŸ yapÄ±larak, barÄ±nma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarÄ± baskÄ± altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafÄ±ndan da 18 DEAÅž hedefine yönelik düzenlenen hava harekatlarÄ± sonucunda, teröristlerce barÄ±nma maksatlÄ± kullanÄ±lan 14 bina, karargah olarak kullanÄ±lan 2 bina, 1 cephanelik ve mühimmat yüklü 1 araç imha edilmiÅŸtir. Koalisyon güçleri tarafÄ±ndan düzenlenen hava harekatlarÄ± sonucunda 1 DEAÅž mensubu etkisiz hale getirilmiÅŸ, 1 araç imha edilmiÅŸtir. Ä°cra edilen topçu atÄ±ÅŸlarÄ± ve hava harekatlarÄ± ile toplam 27 DEAÅž mensubu etkisiz hale getirilmiÅŸtir."

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