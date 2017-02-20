CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a suikast giriÅŸiminde bulunanlar bugÃ¼n hesap verecek

15 Temmuz darbe giriÅŸiminde CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a suikast yapmak iÃ§in iki polisi ÅŸehit eden zanlÄ±larÄ±n davasÄ± bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼lecek.

MuÄŸla'da CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a Marmaris'te kaldÄ±ÄŸÄ± otelde suikast giriÅŸiminde bulunan timin yargÄ±lanacaÄŸÄ± dava bugün baÅŸlayacak. DuruÅŸma için MuÄŸla Ticaret OdasÄ± ve çevresinde geniÅŸ güvenlik önlemleri alÄ±ndÄ±. Güvenlik için 450 polisin görev aldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilirken çatÄ±larda da keskin niÅŸancÄ±lar bulunuyorDavanÄ±n tutuklu sanÄ±klarÄ±, ilk duruÅŸma için gruplar halinde yargÄ±lamanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± MuÄŸla Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Konferans Salonu'na getirildi. O anlar kameralara da yansÄ±dÄ±.SanÄ±klar 09.00'da duruÅŸmanÄ±n bulunduÄŸu yere getirildi. 3 cezaevi aracÄ±yla getirilen suikast sanÄ±klarÄ± mahkeme salonuna götürülürken kalabalÄ±k bir grup da "Game over Feto" pankartÄ± ve "FETÖ gelecek hesap verecek" sloganlarÄ±yla tepki gösterisinde bulundu.

'PAÅžA' LAKAPLI ZEKERÄ°YA KUZU DA GÖRÜNTÜDE

Görüntülerde ÇiÄŸli imamÄ± olduÄŸu belirtilen 'PaÅŸa' lakaplÄ± Zekeriya Kuzu da görülüyor. Zekeriya Kuzu, saldÄ±rÄ±dan 11 gün sonra Marmaris Çetibeli bölgesinde karayolu altÄ±ndaki menfezde, CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± otele yönelik saldÄ±rÄ±ya katÄ±lan diÄŸer askerlerle bitkin halde bulunmuÅŸtu.MuÄŸla Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca hazÄ±rlanan ve 15 KasÄ±m'da kabul edilen iddianamede taraf olarak 2 ÅŸehit, 74 maÄŸdur ve müÅŸteki ile 44'ü tutuklu, 3'ü yakalama emriyle aranmakta olan toplam 47 ÅŸüpheli yer aldÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n müÅŸtekiler arasÄ±nda olduÄŸu iddianamede, Gülen de Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesindeki "Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde iÅŸlenen bütün suçlardan dolayÄ± ayrÄ±ca fail olarak cezalandÄ±rÄ±lÄ±r" hükmü gereÄŸince "bir numaralÄ± sanÄ±k" sÄ±fatÄ±yla bulunuyor.

HER BÄ°RÄ° Ä°ÇÄ°N 6'ÅžAR KEZ AÄžIRLAÅžTIRILMIÅž MÜEBBET TALEBÄ°

SanÄ±klarÄ±n, 'CumhurbaÅŸkanÄ±na suikast', 'anayasayÄ± ihlal', 'yasama organÄ±na karÅŸÄ± suç', 'hükümete karÅŸÄ± suç', 'silahlÄ± terör örgütü yöneticisi olma', 'yerine getirdiÄŸi kamu görevi nedeniyle kasten öldürme', 'yerine getirdiÄŸi kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teÅŸebbüs etme', 'kasten öldürmeye teÅŸebbüs', 'zincirleme ÅŸekilde cebir ve tehdit kullanarak kiÅŸiyi hürriyetinden yoksun kÄ±lma neticesi sebebiyle aÄŸÄ±rlaÅŸmÄ±ÅŸ yaralama', 'zincirleme ÅŸekilde silahla tehdit', 'CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret', 'zincirleme ÅŸekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret', 'kamu malÄ±na zarar verme, mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ihlali ve nitelikli yaÄŸma' suçlarÄ±ndan 6'ÅŸar kez müebbet hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmasÄ± istendi. SoruÅŸturma sürecinde, 73'ü maÄŸdur ve müÅŸteki ile 86'sÄ± tanÄ±k olmak üzere toplam 203 kiÅŸinin ifadesine baÅŸvuruldu.