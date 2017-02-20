BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m GÃ¼len'in iadesi konusunda yeni bir sÃ¼rece girdik dedi

MÃ¼nih'te gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ve DAEÅž, Fethullah GÃ¼len'in iadesi gibi konular hakkÄ±nda konuÅŸtu. YÄ±ldÄ±rÄ±m, GÃ¼len'in iadesi konusunda yeni bir sÃ¼rece girildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 53. UluslararasÄ± Münih Güvenlik KonferansÄ±'nÄ±n son gününde Almanya'nÄ±n Münih kentinde gazetecilerle bir araya geldi, gündeme iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tladÄ±. ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence ile görüÅŸmesinin ardÄ±ndan ABD tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, "Terör örgütü DEAÅž'a karÅŸÄ± çabalarÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ±" ifadesinin yer aldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±larak, bunun dÄ±ÅŸÄ±nda görüÅŸmede hangi konularÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorulmasÄ± üzerine BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, görüÅŸmede üç konuyu dile getirdiklerini belirtti.

"PYD Ä°LE DEAÅž'IN MÜCADELESÄ° DOÄžRU YÖNTEM DEÄžÄ°L"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, bunlar arasÄ±nda ABD'nin terör örgütü DEAÅž ile mücadelesinin de yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "BunlarÄ±n, 'PKK'nÄ±n kuzeni' dedikleri, bizim 'ÅŸubesi, aynÄ±sÄ±' dediÄŸimiz PYD/YPG unsurlarÄ±yla DEAÅž mücadelesi doÄŸru bir yöntem deÄŸil. Bir terör örgütüyle bir baÅŸka terör örgütünün yok edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± doÄŸru deÄŸil. DolayÄ±sÄ±yla bu iÅŸin stratejik ortaklÄ±ÄŸa, NATO ortaklÄ±ÄŸÄ±na yakÄ±ÅŸÄ±r ÅŸekilde yürütülmesi gerekir. OnlarÄ±n da bu hassasiyetimizi dikkate alacaklarÄ±nÄ± düÅŸünüyorum." diye konuÅŸtu.

"GÜLEN'Ä°N Ä°ADESÄ°YLE Ä°LGÄ°LÄ° YENÄ° BÄ°R SÜRECE GÄ°RÄ°LDÄ°"

FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün elebaÅŸÄ± Fetullah Gülen'in iade konusunu da gündeme getirdiklerini ifade eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, "(Mesele hukuki ama anlaÅŸmalarÄ±mÄ±za uygun olarak çok ciddi bir ÅŸekilde ele alacaÄŸÄ±z) denildi. Bu, bizim için yeni bir durum. Önceki yönetim 'Bu, yargÄ±nÄ±n iÅŸi' diyerek kestirip atÄ±yordu. DolayÄ±sÄ±yla burada yeni bir anlayÄ±ÅŸ var. Ben de 'Bu sorun çözülmediÄŸi sürece Türklerin ABD algÄ±sÄ± düzelmez, bu algÄ±yÄ± olumluya çevirmek için mutlaka ciddi bir adÄ±m atÄ±lmasÄ± lazÄ±m' dedim" ifadelerini kullandÄ±. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Üçüncüsü, DEAÅž ile mücadelede 'El Bab'dan sonrasÄ± için de varÄ±z' dedik ama tabii terör örgütlerinin iÅŸin içinde olmamasÄ± ÅŸartÄ±yla. Zannederim, deÄŸerlendirecekler ve bir karar verecekler." dedi.YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD'nin Rakka'ya yönelik operasyonunda terör örgütü YPG'yi dayatmasÄ± durumunda Türkiye'nin ne yapacaÄŸÄ±nÄ±n, tek baÅŸÄ±na hareket edip etmeyeceÄŸinin sorulmasÄ± üzerine, "Ben öyle bir izlenim edinmedim. Bir deÄŸerlendirme sürecindeler, sonucu görmemiz lazÄ±m. Münbiç ile ilgili niyetimiz çok net. Münbiç, PYD unsurlarÄ±ndan temizlenmeli. Bunu DEAÅž'tan ayrÄ± deÄŸerlendiriyoruz. ABD'nin bize bu konuda taahhüdü var ama yerine getirmedi." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.