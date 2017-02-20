SabancÄ± suikastÄ± faili Fehriye Erdal iÃ§in karar verildi

SabancÄ± suikastÄ± davasÄ±nda yargÄ±lanan ve ev hapsindeyken firar eden Fehriye Erdal iÃ§in BelÃ§ika Brugge AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi kararÄ±nÄ± verdi. Hakim "derhal" tutuklanmasÄ± gerektiÄŸini aÃ§Ä±klayarak, 15 yÄ±l hapis ve 10 yÄ±l sivil-siyasi haklarÄ±ndan mahrumiyet cezasÄ±yla yargÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

SabancÄ± suikastÄ± faillerinden Fehriye Erdal, Türkiye'de iÅŸlediÄŸi suçlardan dolayÄ± Belçika Brugge AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan 15 yÄ±l hapis cezasÄ± ile 10 yÄ±l sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. Hakim, terörist Erdal'Ä±n "derhal tutuklanmasÄ±nÄ±" da istedi. 2006'da ev hapsindeyken firar eden Fehriye Erdal hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bülten çÄ±karÄ±lmasÄ± bekleniyor.Karar duruÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda mahkeme önünde toplanan DHKP-C yandaÅŸlarÄ±, kararÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ±n arÄ±ndan örgüt yanlÄ±sÄ± slogan atarak tepki gösterdi.Belçika Federal SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, halen firari olan Erdal'Ä±n suikastta üstlendiÄŸi rol nedeniyle 30 yÄ±l aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti. SavcÄ±lÄ±k, Erdal'Ä±n 1999'da Belçika'da sahte pasaportla yakalanmasÄ±ndan bu yana yaÅŸananlar nedeniyle tam bir yÄ±lan hikâyesine dönen dosyasÄ±nÄ±n terör boyutuna iliÅŸkin olarak da 15 yÄ±l ek ceza istemiÅŸti.