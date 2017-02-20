CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a suikast giriÅŸimi davasÄ±nda flaÅŸ geliÅŸme

15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a suikast gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in 2 polisi Ã¶ldÃ¼ren timin bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼len davasÄ±nda, baronun atadÄ±ÄŸÄ± avukatlar davadan Ã§ekildiklerini aÃ§Ä±kladÄ±lar.

FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teÅŸebbüsü sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yönelik suikast giriÅŸimi ve iki polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin dava bugün MuÄŸla'da baÅŸlÄ±yor. DuruÅŸma öncesi salon etrafÄ±nda yoÄŸun güvenlik önlemleri alÄ±ndÄ±. DavanÄ±n tutuklu sanÄ±klarÄ±, ilk duruÅŸma için gruplar halinde yargÄ±lamanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± MuÄŸla Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Konferans Salonu'na getirildi. O anlar kameralara da yansÄ±dÄ±. Görüntülerde ÇiÄŸli imamÄ± olduÄŸu belirtilen 'PaÅŸa' lakaplÄ± Zekeriya Kuzu da görülüyor. Zekeriya Kuzu, saldÄ±rÄ±dan 11 gün sonra Marmaris Çetibeli bölgesinde karayolu altÄ±ndaki menfezde, CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± otele yönelik saldÄ±rÄ±ya katÄ±lan diÄŸer askerlerle bitkin halde bulunmuÅŸtu. CumhurbaÅŸkanÄ±na "Suikast timi"nin yargÄ±lamasÄ± davasÄ±nda flaÅŸ bir geliÅŸme de yaÅŸandÄ±. Baronun atadÄ±ÄŸÄ± sanÄ±k avukatlarÄ± davadan çekildi