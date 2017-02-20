El Babâ€™daki Ã§atÄ±ÅŸmalarda yaralanan 8 Ã–SO askeri TÃ¼rkiye'ye getirildi

SabancÄ± suikastÄ± davasÄ±nda yargÄ±lanan ve ev hapsindeyken firar eden Fehriye Erdal iÃ§in BelÃ§ika Brugge AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi kararÄ±nÄ± verdi. Hakim "derhal" tutuklanmasÄ± gerektiÄŸini aÃ§Ä±klayarak, 15 yÄ±l hapis ve 10 yÄ±l sivil-siyasi haklarÄ±ndan mahrumiyet cezasÄ±yla yargÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.