Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 20/02/2017 12:32

El Babâ€™daki Ã§atÄ±ÅŸmalarda yaralanan 8 Ã–SO askeri TÃ¼rkiye'ye getirildi

Ã–SO askeri

El Bab bÃ¶lgesinde Ã–SO gÃ¼Ã§leri ile DAEÅž arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada yaralanan 8 Ã–SO askeri TÃ¼rkiye'ye getirildi

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi El Bab bölgesi’nde TSK'nÄ±n desteklediÄŸi ÖSO güçleri ile terör örgütü DEAÅž militanlarÄ± ile arasÄ±nda sabah saatlerinde çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±.

ÇatÄ±ÅŸmada yaralanan 8 ÖSO askeri, sÄ±nÄ±r hattÄ±na ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne taÅŸÄ±ndÄ±. Tedavisine baÅŸlanan yaralÄ± ÖSO üyelerinden durumu aÄŸÄ±r olanlar, Gaziantep’e sevk edildi.

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a suikast giriÅŸimi davasÄ±nda flaÅŸ geliÅŸme

15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a suikast gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in 2 polisi Ã¶ldÃ¼ren timin bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼len davasÄ±nda, baronun atadÄ±ÄŸÄ± avukatlar davadan Ã§ekildiklerini aÃ§Ä±kladÄ±lar.


SabancÄ± suikastÄ± faili Fehriye Erdal iÃ§in karar verildi

SabancÄ± suikastÄ± davasÄ±nda yargÄ±lanan ve ev hapsindeyken firar eden Fehriye Erdal iÃ§in BelÃ§ika Brugge AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi kararÄ±nÄ± verdi. Hakim "derhal" tutuklanmasÄ± gerektiÄŸini aÃ§Ä±klayarak, 15 yÄ±l hapis ve 10 yÄ±l sivil-siyasi haklarÄ±ndan mahrumiyet cezasÄ±yla yargÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.


BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m GÃ¼len'in iadesi konusunda yeni bir sÃ¼rece girdik dedi

MÃ¼nih'te gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ve DAEÅž, Fethullah GÃ¼len'in iadesi gibi konular hakkÄ±nda konuÅŸtu. YÄ±ldÄ±rÄ±m, GÃ¼len'in iadesi konusunda yeni bir sÃ¼rece girildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.