El Babâ€™daki Ã§atÄ±ÅŸmalarda yaralanan 8 Ã–SO askeri TÃ¼rkiye'ye getirildi

El Bab bÃ¶lgesinde Ã–SO gÃ¼Ã§leri ile DAEÅž arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada yaralanan 8 Ã–SO askeri TÃ¼rkiye'ye getirildi
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi El Bab bölgesi’nde TSK'nÄ±n desteklediÄŸi ÖSO güçleri ile terör örgütü DEAÅž militanlarÄ± ile arasÄ±nda sabah saatlerinde çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±.
ÇatÄ±ÅŸmada yaralanan 8 ÖSO askeri, sÄ±nÄ±r hattÄ±na ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne taÅŸÄ±ndÄ±. Tedavisine baÅŸlanan yaralÄ± ÖSO üyelerinden durumu aÄŸÄ±r olanlar, Gaziantep’e sevk edildi.