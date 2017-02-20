TBB dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k konusunda uyardÄ± birlik adÄ± kullanÄ±lÄ±yorsa savcÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸvurun

TÃ¼rkiye Bankalar BirliÄŸi telefon dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± konusunda uyarÄ±da bulunarak, "birlik" adÄ± verildiyse veya dolandÄ±rÄ±lan lolursa savcÄ±lÄ±k ve emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine baÅŸvurmasÄ± gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Türkiye Bankalar BirliÄŸi (TBB), birlik adÄ± kullanÄ±larak yapÄ±lan dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k giriÅŸimlerine iliÅŸkin uyarÄ±da bulundu. TBB'den yapÄ±lan açÄ±klamada, telefonda kendilerini TBB Bireysel MüÅŸteri Hakem Heyeti çalÄ±ÅŸanÄ± olarak tanÄ±tan ÅŸahÄ±slarÄ±n "bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemlerine iliÅŸkin komisyon ve masraflarÄ±n iadesinin yapÄ±lacaÄŸÄ±" vaadiyle dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k giriÅŸimlerinde bulunduklarÄ±na iliÅŸkin bilgi edinildiÄŸi bildirildi. AçÄ±klamada, TBB'nin kar amacÄ± gütmeyen bir meslek örgütü ve sunmuÅŸ olduÄŸu Bireysel MüÅŸteri Hakem Heyeti hizmetinin ücretsiz olduÄŸu, bu hizmete aracÄ±lÄ±k eden bir ÅŸirket, kurum veya kuruluÅŸ bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, ÅŸöyle denildi: "Bireysel MüÅŸteri Hakem Heyeti'ne baÅŸvuru yapmamÄ±ÅŸ kiÅŸilere, TBB çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n telefonla ulaÅŸmasÄ± mümkün deÄŸildir. Bu nedenle baÅŸvurusu olmayan kiÅŸiler, Bireysel Hakem Heyeti'ne atfen yapÄ±lan telefon aramalarÄ±na, SMS veya elektronik postalara kesinlikle itibar etmemeli, bir dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k olayÄ±na maruz kalmamak için kiÅŸisel bilgilerini asla paylaÅŸmamalÄ±dÄ±r. Bu tür dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k eylemleri ile karÅŸÄ±laÅŸanlarÄ±n ivedilikle savcÄ±lÄ±k ve emniyet müdürlüklerine baÅŸvurmasÄ± gerekmektedir."