Ä°stanbul'daki patlamanÄ±n nedeni ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ä°GDAÅž, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de bir pastanede meydana gelen patlamanÄ±n doÄŸalgaz tesisatÄ±na mÃ¼dahale sonucu gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini bildirdi

Ä°stanbul Küçükçekmece'de bir pastanede meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kiÅŸi yaralandÄ±. Kanarya Mahallesi Yarasa Sokak'ta bir binanÄ±n giriÅŸindeki pastanede patlama meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Gazdan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± belirtilen patlamada ilk belirlemelere göre biri aÄŸÄ±r 7 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar, hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken patlamada binanÄ±n ön cephesi de hasar gördü.

Ä°GDAÅž PATLAMANIN SEBEBÄ°NÄ° AÇIKLADI

Ä°GDAÅž'tan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, 14.50 sularÄ±nda Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Yarasa Sokak 21. numaralÄ± adreste meydana gelen patlama sonucu yaralananlar olduÄŸu anÄ±msatÄ±ldÄ±.

Yaralananlara acil ÅŸifa ve Kanarya Mahallesi sakinlerine geçmiÅŸ olsun dileklerinin iletildiÄŸi açÄ±klamada ÅŸunlara yer verildi:"PatlamanÄ±n ardÄ±ndan 187 DoÄŸalgaz Acil HattÄ±’na gelen ihbar üzerine derhal olay yerine giden Ä°GDAÅž ekipleri, itfaiye ve emniyet ile birlikte, incelemelere baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. YapÄ±lan ilk incelemede, patlamanÄ±n söz konusu adresteki binanÄ±n giriÅŸ katÄ±nda bulunan dairede meydana geldiÄŸi tespit edilmiÅŸtir. PatlamanÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi dairenin doÄŸalgaz projesinde 1 doÄŸalgaz sobasÄ± ve 1 ocak olmasÄ±na raÄŸmen, yapÄ±lan incelemede tesisattaki doÄŸalgaz sobasÄ±nÄ±n Ä°GDAÅž’Ä±n bilgisi ve izni olmaksÄ±zÄ±n söküldüÄŸü belirlenmiÅŸtir. Patlamaya, sökülen doÄŸalgaz sobasÄ± hattÄ±ndan sÄ±zan gazÄ±n neden olduÄŸu düÅŸünülmektedir. Söz konusu adreste meydana gelen olayÄ±n kesin nedeni, yapÄ±lacak adli soruÅŸturma sonucunda netlik kazanacaktÄ±r."