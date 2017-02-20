Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 20/02/2017 17:50

ViranÅŸehir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± artÄ±yor

viranÅŸehir saldÄ±rÄ±

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ViranÅŸehir ilÃ§esinde 2 kiÅŸinin ÅŸehit olduÄŸu terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 44 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

YeniÅŸehir Mahallesi'nde geçen cuma gecesi adliye mensuplarÄ±nÄ±n oturduÄŸu SavcÄ±lar Sitesi'ne yönelik 1 ton gübre, gliserin ve metal parçalarla ile güçlendirilmiÅŸ TNT patlayÄ±cÄ±larla bombalÄ± araçla düzenlenen terör saldÄ±rÄ±na iliÅŸkin yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda 26 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, yaptÄ±klarÄ± ev baskÄ±nlarÄ±nda 18 ÅŸüpheliyi daha gözaltÄ±na aldÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan 44 ÅŸüphelinin emniyetteki sorgulamalarÄ± sürüyor.

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Diyanet aÃ§Ä±kladÄ± ezan sesi iÃ§in desibel ayarÄ± yapÄ±lacak

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, ezanÄ±n usulÃ¼ne gÃ¶re okunmasÄ± iÃ§in ses sistemlerinde desibel ayarlamasÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. AynÄ± zamanda baÅŸkanlÄ±k, din gÃ¶revlilere Ã¶zel ses eÄŸitimi de verecek.


HÃ¼cre evinde kalan eski savcÄ±lar hakkÄ±nda karar verildi

Eski savcÄ±lar Sadrettin SarÄ±kaya, Adnan Ã‡imen ile eski hakim Dursun Ali GÃ¼ndoÄŸdu FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda yakalandÄ±.

kÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece patlama

Ä°stanbul'daki patlamanÄ±n nedeni ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ä°GDAÅž, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de bir pastanede meydana gelen patlamanÄ±n doÄŸalgaz tesisatÄ±na mÃ¼dahale sonucu gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini bildirdi