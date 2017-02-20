ViranÅŸehir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± artÄ±yor

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ViranÅŸehir ilÃ§esinde 2 kiÅŸinin ÅŸehit olduÄŸu terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 44 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

YeniÅŸehir Mahallesi'nde geçen cuma gecesi adliye mensuplarÄ±nÄ±n oturduÄŸu SavcÄ±lar Sitesi'ne yönelik 1 ton gübre, gliserin ve metal parçalarla ile güçlendirilmiÅŸ TNT patlayÄ±cÄ±larla bombalÄ± araçla düzenlenen terör saldÄ±rÄ±na iliÅŸkin yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda 26 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, yaptÄ±klarÄ± ev baskÄ±nlarÄ±nda 18 ÅŸüpheliyi daha gözaltÄ±na aldÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan 44 ÅŸüphelinin emniyetteki sorgulamalarÄ± sürüyor.