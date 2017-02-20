HÃ¼cre evinde kalan eski savcÄ±lar hakkÄ±nda karar verildi

Eski savcÄ±lar Sadrettin SarÄ±kaya, Adnan Ã‡imen ile eski hakim Dursun Ali GÃ¼ndoÄŸdu FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda yakalandÄ±.

'Selam Tevhid soruÅŸturmasÄ±nda kumpas' iddiasÄ±yla haklarÄ±nda dava açÄ±larak yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lan ve 17 Åžubat'ta Ä°stanbul'da yakalanan eski savcÄ±lar Sadrettin SarÄ±kaya, Adnan Çimen ile eski hakim Dursun Ali GündoÄŸdu, bu suçtan tutuklandÄ±. YargÄ±tay'da görülen duruÅŸmada SEGBÄ°S ile ifade veren 3 ÅŸüphelinin tutuklanmalarÄ±na karar verildi. Eski hakim ve savcÄ±lar, haklarÄ±nda farklÄ± illerde bulunan soruÅŸturmalar ile evlerinde bulunan sahte kimlik ile pasaportlarla ilgili açÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda ifade vermeye devam ediyor.