Diyanet aÃ§Ä±kladÄ± ezan sesi iÃ§in desibel ayarÄ± yapÄ±lacak

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, ezanÄ±n usulÃ¼ne gÃ¶re okunmasÄ± iÃ§in ses sistemlerinde desibel ayarlamasÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. AynÄ± zamanda baÅŸkanlÄ±k, din gÃ¶revlilere Ã¶zel ses eÄŸitimi de verecek.

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ezanÄ±n usulüne uygun ve güzel okunmasÄ± için ses cihazlarÄ± konusunda yeni standartlar belirledi. Din görevlilerine özel ses eÄŸitimi için baÅŸlatÄ±lan çalÄ±ÅŸma ile ilgili bilgi veren Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Camilerden yükselen hem ezan hem de salalara bir standart getirmek, hem ses hem de kullanÄ±lan cihazlar açÄ±sÄ±ndan ezanÄ±n daha güzel okunmasÄ± açÄ±sÄ±ndan bir standart getirmeye yönelik bir çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±" dedi.

RAMAZAN'A YETÄ°ÅžECEK

CihazlarÄ±n teknik açÄ±dan bakÄ±mÄ±nÄ± Ramazan ayÄ±na kadar yetiÅŸtirmek istediklerini belirten Ünal, "Ses cihazlarÄ±nÄ±n bütünüyle elden geçirilmesi, insan zihnini, kulaÄŸÄ±nÄ± rahatsÄ±z eden gürültü olarak nitelendirilen seslerin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± arzu ediyoruz. Bu, ibadet edenlerin daha huzurlu ibadet etmelerine imkan saÄŸlayacak ve namaza yönelik çaÄŸrÄ±yÄ± insanlarÄ±n daha saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde anlamasÄ±nÄ± saÄŸlayacak bir süreçtir" diye konuÅŸtu.

DESÄ°BEL AYARLARI YAPILACAK

BinalarÄ±n camilere çok yakÄ±n olduÄŸu yerlerde ses oranÄ± belirlendiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen Ünal, "Uzmanlar tarafÄ±ndan uygun görülen hem çaÄŸrÄ±nÄ±n ulaÅŸmasÄ± hem de yakÄ±n mesafede oturanlarÄ±n rahatsÄ±z olmamasÄ± açÄ±sÄ±ndan böyle bir ses oranÄ± belirlendi. Buna uygun olarak bir ölçüm süreci belirledik. Belirli süre içerisinde bunun ölçülmesini arzu ediyoruz. Ramazan'a da hazÄ±r hale getirmek istiyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.