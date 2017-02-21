FETÃ– ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu tespit edilen 227 hakim ve savcÄ±nÄ±n meslekten ihracÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±nlandÄ±

Hakimler ve SavcÄ±lar Yüksek Kurulunun (HSYK) 13 Åžubat tarihli Genel Kurul toplantÄ±sÄ±nda alÄ±nan FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÖ/PDY) ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± gerekçesiyle 227 hakim ve cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n meslekten ihracÄ±na iliÅŸkin karar Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Söz konusu kararda, 667 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) 3. maddesinin 1. fÄ±krasÄ± kapsamÄ±nda FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatlarÄ±nÄ±n olduÄŸu sabit görülen hakim ve cumhuriyet savcÄ±larÄ±nÄ±n aynÄ± kararname maddesi uyarÄ±nca meslekte kalmalarÄ±nÄ±n uygun olmadÄ±ÄŸÄ± ve ayrÄ± ayrÄ± olmak üzere meslekten çÄ±karÄ±lmalarÄ±na karar verildiÄŸi bildirildi.

HSYK Genel Kurulunda oy birliÄŸiyle alÄ±nan kararda, meslekten çÄ±karÄ±lanlarÄ±n 6087 sayÄ±lÄ± Hakimler ve SavcÄ±lar Yüksek Kurulu Kanunu'nun 33. maddesi doÄŸrultusunda kararÄ±n tebliÄŸ tarihinde itibaren 10 gün içinde HSYK Genel Kurulu nezdinde yeniden inceleme talebinde bulunabileceÄŸi belirtildi.

Meslekten çÄ±karma kararÄ±nÄ±n HSYK'ya gelen ÅŸikayet, ihbar, inceleme, soruÅŸturma dosyalarÄ± ve bu dosyalar hakkÄ±nda verilen kararlar ve mahallinde yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar, FETÖ/PDY ile ilintili dosyalarda görev alan hakim ve cumhuriyet savcÄ±larÄ±nÄ±n bu dosyalarda yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸlemler ve verdikleri kararlar, örgüt mensuplarÄ±nÄ±n haberleÅŸme için kullandÄ±klarÄ± ÅŸifreli programlarda yer alan kayÄ±tlar, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda ifadelerine baÅŸvurulan hakim ve cumhuriyet savcÄ±larÄ±nÄ±n ifade ve sorgu tutanaklarÄ± ve soruÅŸturma sürecinde samimi ÅŸekilde itirafta bulunan hakim ve cumhuriyet savcÄ±larÄ±nÄ±n beyanlarÄ±nÄ±n birlikte deÄŸerlendirilmesi sonucu alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Gerekçede, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"HSYK Genel Kurulunun, 667 sayÄ±lÄ± KHK'nÄ±n 3. maddesi uyarÄ±nca yapacaÄŸÄ± deÄŸerlendirmenin, hakim ve cumhuriyet savcÄ±larÄ±nÄ±n Milli Güvenlik Kurulunca (MGK) devletin milli güvenliÄŸine karÅŸÄ± faaliyette bulunduÄŸuna karar verilen yapÄ±, oluÅŸum veya gruplardan MGK kararlarÄ±nda ifade edildiÄŸi ÅŸekliyle 'Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±' ile 'üyelik', 'mensubiyet', 'iltisak' veya 'irtibat' ÅŸeklinde bir baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin olup, somut olayÄ±n özellikleri, ilgililerin mesleÄŸe kabulleri ile baÅŸlayan, eÄŸitim merkezi ve Türkiye Adalet Akademisindeki faaliyetleri, hizmet içi eÄŸitim ve yabancÄ± dil eÄŸitimlerine katÄ±lÄ±mlarÄ±na, yurt dÄ±ÅŸÄ±na gönderilmelerine, özel yetkili savcÄ±lÄ±klara veya mahkemelere yahut idari görevlere atanmalarÄ±na iliÅŸkin bilgiler ile bu görevlendirmelerde ve yine bir silah olarak kullanÄ±lan özel yetkili mahkemelere hakim veya unvanlÄ± olarak, TeftiÅŸ Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, baÅŸkan, baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± veya müfettiÅŸ sÄ±fatÄ±yla, idari kurumlara tetkik hakimi, daire baÅŸkanÄ± veya yardÄ±mcÄ±sÄ±, genel müdür veya yardÄ±mcÄ±sÄ± sÄ±fatÄ±yla vs. ÅŸeklinde yapÄ±lan atamalarda dikkate alÄ±nan kriterler, özlük dosyalarÄ±ndaki bilgi ve belgeler, sosyal medya hesaplarÄ±ndaki paylaÅŸÄ±mlarÄ±, ilgililer hakkÄ±nda HSYK'ya intikal eden ÅŸikayet, ihbar, inceleme ve soruÅŸturma dosyalarÄ± ile bu dosyalar hakkÄ±nda verilen kararlar, mahallinde yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar, FETÖ/PDY terör örgütü ile ilintili dosyalarda görev alan hakim ve cumhuriyet savcÄ±larÄ±nÄ±n bu dosyalardaki iÅŸlemleri ve kararlarÄ±, örgüt mensuplarÄ±nÄ±n haberleÅŸme için kullandÄ±klarÄ± ÅŸifreli programlarda yer alan kayÄ±tlar, HSYK'nÄ±n FETÖ/PDY mensubu olduklarÄ± Emniyet Genel MüdürlüÄŸü terörle mücadele birimlerince düzenlenen raporlarla sabit örgüt üyeleri hakkÄ±nda tayin ettiÄŸi disiplin cezalarÄ± ve muhalefet ÅŸerhleri, sosyal çevre bilgileri ve Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan temin edilen bilgi ile belgeler, ilgililer hakkÄ±nda baÅŸsavcÄ±lÄ±kça baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmanÄ±n niteliÄŸi ve isnat edilen suçlamalar ile gözaltÄ± ve tutuklama kararlarÄ±, soruÅŸturma kapsamÄ±nda ifadelerine baÅŸvurulan hakim ve savcÄ±larÄ±n ifade ve sorgu tutanaklarÄ±, itirafçÄ±larÄ±n beyanlarÄ± birlikte dikkate alÄ±narak, ekli listede yer alan hakim ve cumhuriyet savcÄ±larÄ±nÄ±n 667 sayÄ±lÄ± KHK'nÄ±n 3. maddesinin 1 numaralÄ± fÄ±krasÄ± kapsamÄ±nda FETÖ/PDY örgütü ile iltisak ve irtibatlarÄ±nÄ±n olduÄŸu sabit görüldüÄŸünden, adÄ± geçenlerin, 667 sayÄ±lÄ± KHK'nÄ±n 3. maddesi uyarÄ±nca meslekte kalmalarÄ±nÄ±n uygun olmadÄ±ÄŸÄ±na ve ayrÄ± ayrÄ± olmak üzere meslekten çÄ±karÄ±lmalarÄ±na oy birliÄŸiyle karar verildi."

FETÖ/PDY'nin kuruluÅŸu, yapÄ±lanmasÄ± ve yargÄ±daki faaliyetleri

FETÖ/PDY'nin kuruluÅŸu, yapÄ±lanmasÄ± ve yargÄ±daki faaliyetlerine de yer verilen kararda, HSYK'ya intikal eden soruÅŸturma dosyalarÄ± özetlendi.

Dini duygularÄ± istismar etmek suretiyle güvenini kazandÄ±ÄŸÄ± insanlarÄ± yÄ±llarca kendi kirli planlarÄ± doÄŸrultusunda kullanan terör örgütünün gerçek yüzünün anlaÅŸÄ±larak devletin bu yapÄ±yla etkin mücadeleye baÅŸlamasÄ± sonrasÄ±nda, mevcut kadrolarÄ±nÄ± korumakta zorlanan, tasfiye sürecine giren, ekonomik ve siyasi yönden zayÄ±flayan örgütün "maÄŸdur edebiyatÄ±" stratejisi üstüne kurulu algÄ± yönetiminden de sonuç alamayacaÄŸÄ±nÄ± anlamasÄ± üzerine 15 Temmuz 2016'da darbe giriÅŸiminde bulunduÄŸu belirtilen gerekçede, ÅŸunlar kaydedildi:

"Mülkiye, adliye, emniyet, eÄŸitim ve ordu içerisindeki kadrolaÅŸmasÄ±nÄ± tamamladÄ±ktan sonra anayasal düzeni yÄ±karak rejimi deÄŸiÅŸtirmek için artÄ±k zamanÄ±n geldiÄŸini düÅŸünen FETÖ/PDY'nin, 15 Temmuz 2016'da Cumhuriyet tarihinin en kanlÄ± darbe giriÅŸimine imza atmasÄ±, büyük duyarlÄ±lÄ±k göstererek rejimi korumak ve demokrasiye sahip çÄ±kmak adÄ±na canlarÄ± pahasÄ±na sokaÄŸa dökülen halkÄ±n, mermi saÄŸanaÄŸÄ±na, üzerilerine sürülen tank ve askeri araçlara, jetlerden atÄ±lan bombalar ile helikopterlerden açÄ±lan ateÅŸe göÄŸsünü siper ederek, Türk KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'nda emsali görülebilmiÅŸ bir mücadeleyle, rejime kasteden saldÄ±rÄ±yÄ± püskürtmeleri sonrasÄ±nda, devletin kÄ±lcal damarlarÄ±na sÄ±zan, örgütün nihai hedefi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve kurumlarÄ±nÄ± ele geçirmek için devlete ve kendinden olmayan herkese karÅŸÄ± ne zaman ve ne ÅŸekilde saldÄ±rÄ± yapacaklarÄ± belirsiz olan, hukuku silah olarak kullanmaktan çekinmeyen ihanet çetesi mensuplarÄ±nÄ±n hukuk dÄ±ÅŸÄ± iÅŸ ve eylemlerine son vermek adÄ±na bazÄ± tedbirler alÄ±nmasÄ± zorunlu hale gelmiÅŸtir."

"Milli güvenliÄŸe yönelik en aÄŸÄ±r saldÄ±rÄ±lardan biri"

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin tespitlere de yer verilen kararda, darbe teÅŸebbüsünün demokratik anayasal düzene karÅŸÄ± oluÅŸturduÄŸu tehdidin büyüklüÄŸünü deÄŸerlendirmek bakÄ±mÄ±ndan, engellenen bu giriÅŸimin somut olarak meydana getirdiÄŸi zararlarÄ±n tek baÅŸÄ±na dikkate alÄ±nmasÄ±nÄ±n yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±, darbe teÅŸebbüsünün kÄ±sa sürede engellenememiÅŸ olmasÄ± ya da darbenin gerçekleÅŸmesi halinde oluÅŸabilecek risklerin de göz önünde bulundurulmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret edildi.

Karar metninde, ÅŸunlar kaydedildi:

"Son zamanlarda tanÄ±k olunan yakÄ±n çevredeki ülkelerin durumu, devlet otoritesinin ortadan kalkmasÄ± halinde bÄ±rakÄ±n demokratik bir düzende yaÅŸamayÄ±, insanlarÄ±n en temel haklarÄ±nÄ±n her gün saldÄ±rÄ± altÄ±nda olduÄŸu bir düzensizlik ve kargaÅŸa ortamÄ±nÄ±n acÄ± örnekleri olarak dünya kamuoyunun gözü önünde durduÄŸu, darbe teÅŸebbüsünün, ülkemizin birçok terör örgütünün açÄ±k hedefi olduÄŸu günlerde gerçekleÅŸtirilmesinin bu riskin aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha da artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, bütün bu deÄŸerlendirmeler birlikte ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, darbe teÅŸebbüsünün sadece demokratik anayasal düzen yönünden deÄŸil bununla sÄ±kÄ± baÄŸÄ± olan 'milli güvenlik' yönünden de mevcut ve aÄŸÄ±r bir tehdit oluÅŸturduÄŸu, milli güvenliÄŸin, Anayasada ve insan haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ±na iliÅŸkin birçok uluslararasÄ± belgede, temel hak ve hürriyetlerin sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ± sebepleri arasÄ±nda sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, güvenliÄŸin olmadÄ±ÄŸÄ± yerde demokratik düzeni sürdürme ve özgürlükleri hayata geçirebilmenin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±, açÄ±klanan nedenlerle ÅŸimdiden Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz darbe teÅŸebbüsünün demokratik anayasal düzene, bireylerin temel hak ve hürriyetlerine ve milli güvenliÄŸe yönelik en aÄŸÄ±r saldÄ±rÄ±lardan biri, belki de en aÄŸÄ±rÄ± olduÄŸu sonucuna varmak gerektiÄŸi açÄ±ktÄ±r."

HSYK 3. Dairesince inceleme izni verilen, kamuoyunda "usulsüz dinlemeler" olarak bilinen dosyalara da deÄŸinilen kararda, FETÖ/PDY ile baÄŸlantÄ±lÄ± veya birlikte hareket eden bazÄ± hakimler ile haklarÄ±nda FETÖ/PDY üyesi olmak, sahte talep evrakÄ± düzenlemek gibi suçlardan kamu davasÄ± açÄ±lan bazÄ± kolluk kuvvetlerinin, terör faaliyetleri, uyuÅŸturucu ve kaçakçÄ±lÄ±k suçlarÄ±, Ergenekon, DHKP-C ve Ä°BDA-C terör örgütleriyle mücadele gibi bahanelerle bakanlar, valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, TSK mensuplarÄ±, öÄŸretim görevlileri, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± yöneticileriyle iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu pek çok kiÅŸinin iletiÅŸimlerinin usul ve yasaya aykÄ±rÄ± olarak belirlenmesine, dinlenmesine ve kayda alÄ±nmasÄ±na sebebiyet verdikleri vurgulandÄ±.