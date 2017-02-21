ErdoÄŸan'a suikastten yargÄ±lanan 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam ediliyor

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ve iki polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor

FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teÅŸebbüsü sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yönelik suikast giriÅŸimi ve iki polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 3'ü firari 44'ü tutuklu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ikinci gün duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±.

MuÄŸla E Tipi KapalÄ± Cezaevinde tutulan sanÄ±klar, sabah saatlerinde yoÄŸun güvenlik önlemleri altÄ±nda davanÄ±n görüldüÄŸü MuÄŸla Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Konferans Salonu'na getirildi. SanÄ±klarÄ±n nakli sÄ±rasÄ±nda bir polis helikopteriyle de havadan güvenlik önlemi alÄ±ndÄ±. BinanÄ±n bahçesine sokulan araçlardan indirilen sanÄ±klar, jandarmalarÄ±n eÅŸliÄŸinde salona alÄ±ndÄ±.

DuruÅŸmanÄ±n ikinci gününde mahkeme heyeti, sanÄ±klar Taner Berber ve Zekeriya Kuzu'yu dinleyecek. 3 gün daha sürecek duruÅŸmaya cuma günü ara verilecek. DuruÅŸmaya salÄ± günü yeniden baÅŸlanacak.

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in bir numaralÄ± sanÄ±k olduÄŸu duruÅŸmanÄ±n ilk gününde iki numaralÄ± sanÄ±k Gökhan Åžahin SönmezateÅŸ ve üç numaralÄ± sanÄ±k Åžükrü Seymen, mahkeme heyetince dinlenmiÅŸti. Ä°ki sanÄ±k da görev emrini Semih Terzi'den aldÄ±klarÄ±nÄ± söylemiÅŸti.