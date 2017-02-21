Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit edenler mahkeme salonuna bÃ¶yle getirildi

Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na girmeye Ã§alÄ±ÅŸan Ã–zel Kuvvetler Komutan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸgeneral Semih Terzi'yi alnÄ±ndan vuran Ã–mer Halisdemir, Terzi'nin korumalarÄ± tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Halisdemir'i ÅŸehit edenler mahkemeye getirildi, sanÄ±klar iÃ§in 4'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± isteniyor.

Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki davada, 18 sanÄ±ktan 17'si hakkÄ±nda "anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya görevini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbüs" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarÄ±ndan dörder kez, sanÄ±k Mihrali Atmaca hakkÄ±nda da 5 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ± isteniyor. AyrÄ±ca, bütün sanÄ±klar hakkÄ±nda "silahlÄ± terör örgütü üyeliÄŸinden" yedi buçuk yÄ±ldan on beÅŸer yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep ediliyor.

Ä°DDÄ°ANAME: FATÄ°H ÅžAHÄ°N Ä°LE MÄ°HRALÄ° ATMACA VURDU

Bu arada, Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülecek davanÄ±n duruÅŸma savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ise ilk kez Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Yüksel Kocaman yapacak. Åžehit Ömer Halisdemir, GölbaÅŸÄ±'ndaki Özel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ele geçirmek için gelen darbeci General Semih Terzi'yi vurarak, darbe teÅŸebbüsünün baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ±nda önemli rol oynamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ddianamede, Halisdemir'in sanÄ±klar Fatih Åžahin ile Mihrali Atmaca tarafÄ±ndan vurularak ÅŸehit edildiÄŸi belirtilmiÅŸti. Åžehit Halisdemir'in eÅŸi Hatice Halisdemir ile Ä°smail OÄŸuz ve AyÅŸe Åžahin'in "müÅŸteki" olarak yer aldÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n sanÄ±klarÄ± ÅŸunlar: "Ahmet Kara, Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat Ä°brahim Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükcü, Fatih Åžahin, Furkan Aslanbay, Gökay Engin, Halit Çelik, Harun TopbaÅŸ, Hasan Aksoy, Hüseyin OÄŸuz, Ä°smail ÇÄ±nar, Mehmet Bilge ve Mihrali Atmaca."

'BU Ä°ÅžÄ°N SONUNDA ÅžEHADET VAR'

Karargaha telefonla ulaÅŸan Özel Kuvvetler KomutanÄ± Zekai AksakallÄ±'nÄ±n, Albay Ümit Bak'Ä± ikna etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, ancak Bak'Ä±n bunu kabul etmeyerek yeni komutanÄ±n Semih Terzi olduÄŸunu söylediÄŸi ifade edilen iddianamede, bunun üzerine Korgeneral AksakallÄ±'nÄ±n o sÄ±rada karargahta bulunan emir subayÄ± Astsubay Ömer Halisdemir'i cep telefonundan aradÄ±ÄŸÄ± ve Terzi'nin, darbeye teÅŸebbüs eyleminin içinde yer alan vatan haini olduÄŸunu, kesinlikle karargahÄ±n komutasÄ±nÄ± ona bÄ±rakmamasÄ±nÄ± ve bu iÅŸin sonunda ÅŸehadet olduÄŸunu söyleyerek emir verdiÄŸi belirtildi.

EMREDERSÄ°NÄ°Z KOMUTANIM

Ä°ddianamede, Astsubay Ömer Halisdemir'in de vatansever bir asker refleksiyle kendisine verilen emre "Emredersiniz komutanÄ±m" diyerek karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi yer aldÄ±. Semih Terzi ve beraberindeki Ahmet Kara, Fatih Åžahin, Furkan Aslanbay, Mihrali Atmaca, Ä°smail ÇÄ±nar, Halit Çelik, Gökay Engin, Mehmet Bilge, Harun TopbaÅŸ, Ahmet Muhammed Demirci, Cemal Güleç, Ali Güreli, Ali Solmaz, Erkan Kütükçü, Erhan Almaz, Cihat Ä°brahim Yörük, Hasan Aksoy, Hüseyin OÄŸuz'un iki helikopterle Özel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n VIP alanÄ±na indikleri belirtilen iddianamede, Terzi'nin, güvenlik saÄŸlandÄ±ktan sonra helikopterden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

SEMÄ°H TERZÄ°'YÄ° VURDU

Ä°ddianamede, Terzi'nin, Albay Ümit Bak, Astsubay Turgay Usanmaz ve sivil kÄ±yafetli Ali Kapucu tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±larak, yaÅŸananlar ÅŸöyle anlatÄ±ldÄ±: "Korgeneral Zekai AksakallÄ±'dan, Semih Terzi'nin darbeye teÅŸebbüs eden hain olmasÄ± nedeniyle kÄ±ÅŸlanÄ±n yönetiminin kendisine verilmemesi talimatÄ±nÄ± alan Astsubay Ömer Halisdemir dikkat çekmeden Terzi'yi karÅŸÄ±layanlarÄ±n arasÄ±na karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, bu ÅŸekilde karargah binasÄ±na doÄŸru yürümeye baÅŸlamÄ±ÅŸlardÄ±r. Karargah binasÄ±na çok kÄ±sa bir mesafe kala Semih Terzi'nin saÄŸ tarafÄ±ndan yaklaÅŸan Halisdemir, vatansever bir asker davranÄ±ÅŸÄ± ile beylik tabancasÄ±nÄ± çÄ±kartarak Özel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yönetimini darbecilere teslim etmemek adÄ±na TuÄŸgeneral Semih Terzi'ye yaklaÅŸÄ±k 3-4 defa saÄŸ tarafÄ±ndan ateÅŸ etmiÅŸ ve saat 02.16 sÄ±ralarÄ±nda vurmuÅŸtur."

AMBULANSI GERÄ° GÖNDERDÄ°

Halisdemir'in karargahÄ±n giriÅŸine göre saÄŸ tarafÄ±nda bulunan aÄŸaçlÄ±k alana doÄŸru kaçmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±lan iddianamede, ÅŸu tespitlere yer verildi: "Bu durumu beklemeyen darbeye teÅŸebbüs eylemi içinde yer alan Terzi'nin yanÄ±ndaki bütün ÅŸüphelilerin mevzi pozisyonu aldÄ±klarÄ±, tim personeli Hasan Aksoy'un havaya bir el ateÅŸ açtÄ±ÄŸÄ±, Halit Çelik'in de çalÄ±lÄ±klara ve havaya ateÅŸ açtÄ±ÄŸÄ±, bu sÄ±rada mevzi pozisyonu almayan BinbaÅŸÄ± Fatih Åžahin'in kaçmaya çalÄ±ÅŸan Astsubay Ömer Halisdemir'in arkasÄ±ndan kÄ±sa mesafeden uzun namlulu silahÄ± ile 11-12 el ateÅŸ ederek Halisdemir'i vurduÄŸu anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Vurulan Halisdemir'in aÄŸaçlarÄ±n arasÄ±na düÅŸtüÄŸü, bu sÄ±rada diÄŸer bir kÄ±sÄ±m askerler ile sÄ±hhiyeci Hüseyin OÄŸuz'un Terzi'ye müdahale etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±, diÄŸer bir kÄ±sÄ±m tim personelinin ise vurulan Halisdemir'i sürükleyerek karargah binasÄ±nÄ±n giriÅŸ kapÄ±sÄ±nÄ±n saÄŸ tarafÄ±ndaki alana yatÄ±rdÄ±klarÄ±, bu sÄ±rada olay yerine ambulans çaÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸtir." AmbulansÄ±n olay yerine geldiÄŸi, saÄŸlÄ±k görevlilerinin Halisdemir'in nabzÄ±nÄ±n çok hafif attÄ±ÄŸÄ±nÄ±, durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸunu belirlediÄŸi aktarÄ±lan iddianamede, bu saÄŸlÄ±k görevlilerinin ve ambulansÄ±n Mihrali Atmaca tarafÄ±ndan olay yerinden gönderildiÄŸi kaydedildi. Darbeciler içerisinde yer almayan ve o sÄ±rada karargahta bulunan YüzbaÅŸÄ± Vural Volkan Bal'Ä±n, Halisdemir'in nabzÄ±nÄ± kontrol ettiÄŸi belirtilen iddianamede, Mihrali Atmaca'nÄ±n Bal'Ä± oradan uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve beylik tabancasÄ±yla Halisdemir'e iki el daha ateÅŸ ettiÄŸi bildirildi.

TARAF DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°LER

Semih Terzi'nin ise kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± GATA'da hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan sanÄ±klarÄ±n bir bölümünün taraf deÄŸiÅŸtirdiÄŸine yer verilen iddianamede, bu kiÅŸilerden Mihrali Atmaca, Ahmet Muhammed Demirci ve Ä°smail ÇÄ±nar'Ä±n, Albay Ümit Bak'Ä± teslim almaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, bu sÄ±rada çÄ±kan silahlÄ± çatÄ±ÅŸmada Bak'Ä±n teslim alÄ±nmasÄ±na engel olmak isteyen emir subayÄ± Nedim Åžahin'in vurularak etkisiz hale getirildiÄŸi ifade edildi. Öte yandan sanÄ±klarÄ±n, darbeci unsurlara karÅŸÄ± koymak için nizamiye bölgesine gelen Özel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± personeli Ä°smail OÄŸuz'u da baÅŸÄ±ndan yaraladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.