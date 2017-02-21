Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 21/02/2017 09:32

Ã–SO'dan DAEÅž'a gece yarÄ±sÄ± baskÄ±nÄ± 27 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi


Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri El Bab'a 'son' vuruÅŸu yaptÄ±. 3 bine yakÄ±n Ã–SO askeri DAEÅž'a gece baskÄ±nÄ± yaptÄ±, 27 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Özgür Suriye Ordusu'nun eÄŸitimli 3 bine yakÄ±n özel görev kuvveti, El-Bab'da DAEÅž'a gece yarÄ±sÄ± baskÄ±nÄ± yaptÄ±. Kuvvetler, henüz girilmeyen mahallelerdeki terörist unsurlara büyük kayÄ±p verdirdi.TSK da operasyonu hava kuvvetleri ile yerden topçu atÄ±ÅŸlarÄ± ve ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ±yla destekledi. Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± bünyesindeki topçu ve diÄŸer ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ± ile 122 DEAÅž terör örgütü hedefine atÄ±ÅŸ yapÄ±larak, barÄ±nma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarÄ± baskÄ± altÄ±na alÄ±ndÄ±. Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafÄ±ndan da 18 DEAÅž terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtlarÄ± sonucunda, teröristlerce barÄ±nma maksatlÄ± kullanÄ±lan 14 bina, karargah olarak kullanÄ±lan 2 bina, 1 cephanelik ve mühimmat yüklü 1 araç imha edildi. Topçu atÄ±ÅŸlarÄ± ve hava harekatlarÄ± sonucu toplam 27 DEAÅž'lÄ± terörist etkisiz hale getirildi.  (Kaynak:Yeni Åžafak)

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El Bab'tan bir acÄ± haber daha 1 asker ÅŸehit 2 asker yaralÄ±

Suriye'de devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n El Bab operasyonunda bugÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 1 askerin ÅŸehit, 2 askerin ise yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.


Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit edenler mahkeme salonuna bÃ¶yle getirildi

Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na girmeye Ã§alÄ±ÅŸan Ã–zel Kuvvetler Komutan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸgeneral Semih Terzi'yi alnÄ±ndan vuran Ã–mer Halisdemir, Terzi'nin korumalarÄ± tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Halisdemir'i ÅŸehit edenler mahkemeye getirildi, sanÄ±klar iÃ§in 4'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± isteniyor.

erdoÄŸan suikastÄ±

ErdoÄŸan'a suikastten yargÄ±lanan 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam ediliyor

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ve iki polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor