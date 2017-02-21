Ã–SO'dan DAEÅž'a gece yarÄ±sÄ± baskÄ±nÄ± 27 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri El Bab'a 'son' vuruÅŸu yaptÄ±. 3 bine yakÄ±n Ã–SO askeri DAEÅž'a gece baskÄ±nÄ± yaptÄ±, 27 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Özgür Suriye Ordusu'nun eÄŸitimli 3 bine yakÄ±n özel görev kuvveti, El-Bab'da DAEÅž'a gece yarÄ±sÄ± baskÄ±nÄ± yaptÄ±. Kuvvetler, henüz girilmeyen mahallelerdeki terörist unsurlara büyük kayÄ±p verdirdi.TSK da operasyonu hava kuvvetleri ile yerden topçu atÄ±ÅŸlarÄ± ve ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ±yla destekledi. Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± bünyesindeki topçu ve diÄŸer ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ± ile 122 DEAÅž terör örgütü hedefine atÄ±ÅŸ yapÄ±larak, barÄ±nma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarÄ± baskÄ± altÄ±na alÄ±ndÄ±. Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafÄ±ndan da 18 DEAÅž terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtlarÄ± sonucunda, teröristlerce barÄ±nma maksatlÄ± kullanÄ±lan 14 bina, karargah olarak kullanÄ±lan 2 bina, 1 cephanelik ve mühimmat yüklü 1 araç imha edildi. Topçu atÄ±ÅŸlarÄ± ve hava harekatlarÄ± sonucu toplam 27 DEAÅž'lÄ± terörist etkisiz hale getirildi. (Kaynak:Yeni Åžafak)