Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 21/02/2017 12:23

KÃ¶mÃ¼rÃ¼ Ã§alÄ±nan engelli vatandaÅŸÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na Bursa'dan destek


NiÄŸde'de evinin Ã¶nÃ¼nden kÃ¶mÃ¼rÃ¼ Ã§alÄ±nan engelli adama Bursa'da adÄ±nÄ± vermek istemeyen bir hayÄ±rsever 1 ton kÃ¶mÃ¼r yardÄ±mÄ±nda bulundu.

NiÄŸde'de evindeki kömürleri çalÄ±nan engelli 49 yaÅŸÄ±ndaki YÄ±lmaz Karaman'a, Bursa'da yaÅŸayan adÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ± istemeyen bir hayÄ±rsever, 1 ton kömür gönderdi. Tren kazasÄ± sonucu 2 bacaÄŸÄ±nÄ± kaybeden engelli 2 çocuk babasÄ± YÄ±lmaz Karaman'Ä±n Ä°lhanlÄ± Mahallesi'ndeki evinden 20 torba kömürü çalÄ±ndÄ±. Devletin verdiÄŸi destekle geçindiÄŸini ve kÄ±ÅŸ boyunca yakacak kömürü bir daha bulamayacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen YÄ±lmaz Karaman'Ä±n açÄ±klamasÄ± gazetelerde yayÄ±nlandÄ±. Haberi okuyan Bursa'da yaÅŸayan NiÄŸdeli bir hayÄ±rsever, YÄ±lmaz Karaman'a 1 ton kömür gönderdi ÇocuklarÄ±yla birlikte gelen kömürü karÅŸÄ±layan Sibel Karaman, "Bizim kömürümüz çalÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. HÄ±rsÄ±zlÄ±k haber olunca bir yardÄ±msever, 1 ton kömür gönderdi. Bu yardÄ±mÄ± yapan abiye çok teÅŸekkür ederiz. Allah razÄ± olsun." dedi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Ã–SO'dan DAEÅž'a gece yarÄ±sÄ± baskÄ±nÄ± 27 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri El Bab'a 'son' vuruÅŸu yaptÄ±. 3 bine yakÄ±n Ã–SO askeri DAEÅž'a gece baskÄ±nÄ± yaptÄ±, 27 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.


El Bab'tan bir acÄ± haber daha 1 asker ÅŸehit 2 asker yaralÄ±

Suriye'de devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n El Bab operasyonunda bugÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 1 askerin ÅŸehit, 2 askerin ise yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.


Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit edenler mahkeme salonuna bÃ¶yle getirildi

Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na girmeye Ã§alÄ±ÅŸan Ã–zel Kuvvetler Komutan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸgeneral Semih Terzi'yi alnÄ±ndan vuran Ã–mer Halisdemir, Terzi'nin korumalarÄ± tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Halisdemir'i ÅŸehit edenler mahkemeye getirildi, sanÄ±klar iÃ§in 4'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± isteniyor.