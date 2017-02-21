KÃ¶mÃ¼rÃ¼ Ã§alÄ±nan engelli vatandaÅŸÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na Bursa'dan destek

NiÄŸde'de evinin Ã¶nÃ¼nden kÃ¶mÃ¼rÃ¼ Ã§alÄ±nan engelli adama Bursa'da adÄ±nÄ± vermek istemeyen bir hayÄ±rsever 1 ton kÃ¶mÃ¼r yardÄ±mÄ±nda bulundu.

NiÄŸde'de evindeki kömürleri çalÄ±nan engelli 49 yaÅŸÄ±ndaki YÄ±lmaz Karaman'a, Bursa'da yaÅŸayan adÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ± istemeyen bir hayÄ±rsever, 1 ton kömür gönderdi. Tren kazasÄ± sonucu 2 bacaÄŸÄ±nÄ± kaybeden engelli 2 çocuk babasÄ± YÄ±lmaz Karaman'Ä±n Ä°lhanlÄ± Mahallesi'ndeki evinden 20 torba kömürü çalÄ±ndÄ±. Devletin verdiÄŸi destekle geçindiÄŸini ve kÄ±ÅŸ boyunca yakacak kömürü bir daha bulamayacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen YÄ±lmaz Karaman'Ä±n açÄ±klamasÄ± gazetelerde yayÄ±nlandÄ±. Haberi okuyan Bursa'da yaÅŸayan NiÄŸdeli bir hayÄ±rsever, YÄ±lmaz Karaman'a 1 ton kömür gönderdi ÇocuklarÄ±yla birlikte gelen kömürü karÅŸÄ±layan Sibel Karaman, "Bizim kömürümüz çalÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. HÄ±rsÄ±zlÄ±k haber olunca bir yardÄ±msever, 1 ton kömür gönderdi. Bu yardÄ±mÄ± yapan abiye çok teÅŸekkür ederiz. Allah razÄ± olsun." dedi.