Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 21/02/2017 19:51

4 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± tecavÃ¼ze uÄŸrayÄ±p Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼ eÅŸini ve diÄŸer kÄ±zÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼p intihar etti


4 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Irmak Kupal'Ä±n tecavÃ¼z edilip boÄŸularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸrenen baba, eÅŸi ve diÄŸer kÄ±zÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼p intihar giriÅŸiminde bulundu.

Manisa'nÄ±n AlaÅŸehir Ä°lçesi'nde, geçen 14 Ekim'de ortadan kaybolduktan sonra, hurdacÄ± Himmet Aktürk tarafÄ±ndan tecavüz edilip, boÄŸularak öldürüldüÄŸü ortaya çÄ±kan 4 yaÅŸÄ±ndaki Irmak Kupal'Ä±n babasÄ± 44 yaÅŸÄ±ndaki Bilal Kupal, eÅŸi 27 yaÅŸÄ±ndaki Suriye ve diÄŸer kÄ±zÄ± 10 yaÅŸÄ±daki AyÅŸe'yi bÄ±çaklayarak öldürüp intihara kalkÄ±ÅŸtÄ±. Gürültüleri duyan komÅŸularÄ±nÄ±n haber vermesi üzerine eve gelen polis ekibi tarafÄ±ndan yaralÄ± halde bulunan Bilal Kupal, AlaÅŸehir Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


El Bab ÅŸehidinin eÅŸinden acÄ± sÃ¶zler OÄŸlumuz bana emanet sen rahat uyu

Suriye'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n El Bab operasyonu kapsamÄ±nda astsubay oÄŸlu Yunus Ä°ÅŸcan, gÃ¶rev iÃ§in gideceÄŸi Ã§atÄ±ÅŸma iÃ§in ailesinden haklarÄ±nÄ± helal etmesini istedi. Åžehit olan Ä°ÅŸcan'Ä±n ardÄ±ndan eÅŸi cenaze tÃ¶reninde tabuta sarÄ±larak "AÅŸkÄ±m seni Ã§ok seviyorum, seni Allah'a emanet ediyorum, oÄŸlumuzda bana emanet merak etme, sen rahat uyu" dedi.


FenerbahÃ§eli taraftarlar bilet fiyatlarÄ±nÄ± duyunca isyan etti

Gaziantepspor - FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nÄ±n bilet fiyatlarÄ± FenerbahÃ§eli taraftarÄ± Ã§ok kÄ±zdÄ±rdÄ±.


KÃ¶mÃ¼rÃ¼ Ã§alÄ±nan engelli vatandaÅŸÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na Bursa'dan destek

NiÄŸde'de evinin Ã¶nÃ¼nden kÃ¶mÃ¼rÃ¼ Ã§alÄ±nan engelli adama Bursa'da adÄ±nÄ± vermek istemeyen bir hayÄ±rsever 1 ton kÃ¶mÃ¼r yardÄ±mÄ±nda bulundu.