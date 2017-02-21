4 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± tecavÃ¼ze uÄŸrayÄ±p Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼ eÅŸini ve diÄŸer kÄ±zÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼p intihar etti

4 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Irmak Kupal'Ä±n tecavÃ¼z edilip boÄŸularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸrenen baba, eÅŸi ve diÄŸer kÄ±zÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼p intihar giriÅŸiminde bulundu.
Manisa'nÄ±n AlaÅŸehir Ä°lçesi'nde, geçen 14 Ekim'de ortadan kaybolduktan sonra, hurdacÄ± Himmet Aktürk tarafÄ±ndan tecavüz edilip, boÄŸularak öldürüldüÄŸü ortaya çÄ±kan 4 yaÅŸÄ±ndaki Irmak Kupal'Ä±n babasÄ± 44 yaÅŸÄ±ndaki Bilal Kupal, eÅŸi 27 yaÅŸÄ±ndaki Suriye ve diÄŸer kÄ±zÄ± 10 yaÅŸÄ±daki AyÅŸe'yi bÄ±çaklayarak öldürüp intihara kalkÄ±ÅŸtÄ±. Gürültüleri duyan komÅŸularÄ±nÄ±n haber vermesi üzerine eve gelen polis ekibi tarafÄ±ndan yaralÄ± halde bulunan Bilal Kupal, AlaÅŸehir Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±.