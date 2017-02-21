4 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± tecavÃ¼ze uÄŸrayÄ±p Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼ eÅŸini ve diÄŸer kÄ±zÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼p intihar etti

Suriye'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n El Bab operasyonu kapsamÄ±nda astsubay oÄŸlu Yunus Ä°ÅŸcan, gÃ¶rev iÃ§in gideceÄŸi Ã§atÄ±ÅŸma iÃ§in ailesinden haklarÄ±nÄ± helal etmesini istedi. Åžehit olan Ä°ÅŸcan'Ä±n ardÄ±ndan eÅŸi cenaze tÃ¶reninde tabuta sarÄ±larak "AÅŸkÄ±m seni Ã§ok seviyorum, seni Allah'a emanet ediyorum, oÄŸlumuzda bana emanet merak etme, sen rahat uyu" dedi.