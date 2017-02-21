FenerbahÃ§eli taraftarlar bilet fiyatlarÄ±nÄ± duyunca isyan etti

Gaziantepspor - FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nÄ±n bilet fiyatlarÄ± FenerbahÃ§eli taraftarÄ± Ã§ok kÄ±zdÄ±rdÄ±.

Spor Toto Süper Lig 22. haftasÄ±nda oynanacak olan Gaziantepspor - Fenerbahçe maçÄ±nÄ±n bilet fiyatlarÄ± belli oldu. Gaziantepspor - Fenerbahçe maçÄ± biletleri ev sahibi ekip için 15 TL'den itibaren satÄ±ÅŸa çÄ±karken, Fenerbahçe için ise 100 TL olarak belirlendi. Özelllikle Fenerbahçe taraftarlarÄ± için belirlenen 100 TL'lik fiyatÄ±n yüksek olmasÄ±ndan dolayÄ± sarÄ± lacivertli taraftarlardan bu duruma tepki geldi.

Kaynak: FutbolArena