Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 21/02/2017 20:14

El Bab ÅŸehidinin eÅŸinden acÄ± sÃ¶zler OÄŸlumuz bana emanet sen rahat uyu


Suriye'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n El Bab operasyonu kapsamÄ±nda astsubay oÄŸlu Yunus Ä°ÅŸcan, gÃ¶rev iÃ§in gideceÄŸi Ã§atÄ±ÅŸma iÃ§in ailesinden haklarÄ±nÄ± helal etmesini istedi. Åžehit olan Ä°ÅŸcan'Ä±n ardÄ±ndan eÅŸi cenaze tÃ¶reninde tabuta sarÄ±larak "AÅŸkÄ±m seni Ã§ok seviyorum, seni Allah'a emanet ediyorum, oÄŸlumuzda bana emanet merak etme, sen rahat uyu" dedi.

Suriye'de sürdürülen FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda bugün El Bab bölgesinde DEAÅž'lÄ± teröristlerin yerleÅŸtirdiÄŸi el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n temizliÄŸi sÄ±rasÄ±nda iÅŸ makinesinin üstünden geçtiÄŸi patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesiyle 2 asker yaralanÄ±rken, Komando Piyade Astsubay Yunus Ä°ÅŸcan ÅŸehit oldu. Ä°ÅŸcan'Ä±n ÅŸehit olduÄŸu haberi anne ve babasÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± memleketi TekirdaÄŸ'Ä±n Hayrabolu Ä°lçesi'ne ateÅŸ düÅŸürdü. Ä°lçenin ÅžalgamlÄ± Mahallesi'nde yaÅŸayan ÅŸehidin annesi Havva Ä°ÅŸcan, gözyaÅŸlarÄ± dökerken, aÄŸÄ±tlar yaktÄ±.

"EL BAB'A GÄ°DÄ°YORUZ, HAKKINIZI HELAL EDÄ°N"

Åžehit astsubay oÄŸlu Yunus Ä°ÅŸcan'Ä±n pazar günü kendisini telefonla aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Yavuz Ä°ÅŸcan, "Baba, görev gereÄŸi El Bab'a gidiyoruz. Ne olur ne olmaz, hakkÄ±nÄ±zÄ± helal edin. Anneme de selam söyle o da hakkÄ±nÄ± helal etsin dedi" diye konuÅŸtu. FÄ±rat KalkanÄ± Operasyonunda ÅŸehit olan Komando Piyade ÜstçavuÅŸ Yunus Ä°ÅŸcan, memleketi TekirdaÄŸ'da gözyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda topraÄŸa verildi. Åžehidin baba ocaÄŸÄ±, TekirdaÄŸ'Ä±n Hayrabolu ilçesi ÅžalgamlÄ± Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine, TekirdaÄŸ Valisi Mehmet Ceylan, 2. Kolordu KomutanÄ± Tümgeneral Ä°zzet Çetingöz, TekirdaÄŸ BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir Albayrak ile milletvekilleri, kaymakamlar ve çok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.

"SEN RAHAT UYU"

Åžehidin Çorlu HavaalanÄ±'ndan helikopterle alÄ±nan cenazesi, ÅžalgamlÄ± Mahallesi'ne getirildi. Daha sonra helallik almak için baba ocaÄŸÄ±na götürülen Türk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± ÅŸehit cenazesi, ailesinden helallik alÄ±nmasÄ±ndan sonra köy meydanÄ±nda cenaze namazÄ±nÄ±n kÄ±lÄ±nacaÄŸÄ± alana getirildi. Burada tabuta sarÄ±lan ÅŸehidin eÅŸi Hafife Özden Ä°ÅŸcan, "AÅŸkÄ±m seni çok seviyorum, seni Allah'a emanet ediyorum, oÄŸlumuzda bana emanet merak etme, sen rahat uyu" dedi.

 

 

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