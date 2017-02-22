Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 22/02/2017 09:13

TerÃ¶ristler bu sefer maÄŸarada vuruldu 15 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi


TSK'Ä±n FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± devam ederken, Hakkari'de tespit edilen terÃ¶rist grubuna saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 183'üncü gününde, terör örgütü DEAÅž'a ait 110 hedef karadan ve havadan vuruldu. Topçu atÄ±ÅŸlarÄ± ve hava harekatlarÄ± sonucu 15 terörist etkisiz hale getirildi.

"MERVAN" VE "MORDEM" KOD ADLI ÖLDÜRÜLDÜ

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan bilgilendirmede ; Hakkari Çukurca kÄ±rsalÄ±nda tespit edilen terörist gruba yönelik düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiÄŸini ve sayÄ±larÄ± tespit edilemeyen teröristin de yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Hakkari Çukurca'da yapÄ±lan istihbarat çalÄ±ÅŸmalarÄ± onucunda, Para Tepe, Kumru Tepe, Çukur Tepe ve Hubi Tepe bölgesinde teröristlerin olduÄŸu tespit edildi. Teröristlerin bulunduÄŸu bölgeler top ve havanlar ile ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±. AtÄ±ÅŸlar sonucunda önce terörist grup içinde sayÄ±sÄ± tespit edilemeyen yaralÄ±larÄ±nÄ±n olduÄŸu telsiz konuÅŸmalarÄ±na yansÄ±dÄ± ve daha sonra grubun içinde bulunan 'Mervan've 'Mordem' kod adlÄ± 2 teröristin etkisiz hale getirildiÄŸi öÄŸrenildi. Türk SilahlÄ± Kuvvetleri dün Hakkari kÄ±rsalÄ±nda ve Kuzey Ä°ran'daki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatÄ±na 15 teröristin etkisiz hale getirildiÄŸini açÄ±kladÄ±. Dün 05.45-07.35 saatleri arasÄ±nda Hakkari 

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