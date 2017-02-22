DEAÅž'a ait 110 hedef vuruldu 14 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda DAEÅž'e ait 110 hedef vuruldu 14 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 183'üncü gününde, terör örgütü DEAÅž'a ait 110 hedef karadan ve havadan vuruldu. Topçu atÄ±ÅŸlarÄ± ve hava harekatlarÄ± sonucu 14 terörist etkisiz hale getirildi.Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, DEAÅž baÅŸta olmak üzere terör örgütlerinin oluÅŸturduÄŸu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliÄŸini artÄ±rmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 AÄŸustos 2016'da baÅŸlatÄ±lan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± sürüyor.

HarekatÄ±n 183'üncü gününde, muhalif unsurlardan oluÅŸan özel görev kuvvet gruplarÄ±nca, karadan ve havadan saÄŸlanan yoÄŸun ateÅŸ desteÄŸiyle büyük ölçüde kontrolün saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± El Bab'Ä±n, terör örgütü DEAÅž unsurlarÄ±ndan temizlenmesine yönelik çalÄ±ÅŸmalara devam edildi.Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± bünyesindeki topçu ve diÄŸer ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ±yla DEAÅž'a ait 89 hedefe atÄ±ÅŸ yapÄ±larak barÄ±nma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar baskÄ± altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, terör örgütü DEAÅž'a ait 21 hedefe hava harekatÄ± düzenlendi. Hava harekatlarÄ± sonucu, teröristlerce barÄ±nma amacÄ±yla kullanÄ±lan 18 bina, 2 cephanelik ve bir silahlÄ± araç imha edildi.Topçu atÄ±ÅŸlarÄ± ve hava harekatÄ± sonucu 14 terörist etkisiz hale getirildi.