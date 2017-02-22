Suikast timi mahkemede birbirine girdi

15 Temmuz darbe gecesi CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a dÃ¼zenlenecek suikast timinde bulunan Zekeriya Kuzu ile tutuklu TuÄŸgeneral SÃ¶nmezateÅŸ, mahkemede tartÄ±ÅŸtÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'a 15 Temmuz gecesi suikast düzenlemek için Marmaris'te kaldÄ±ÄŸÄ± oteli basan ve 2 polisi ÅŸehit eden darbecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ikinci gününde, darbeci askerler birbirine düÅŸtü. MuÄŸla 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki duruÅŸmada savunmasÄ±nÄ± yapan "PaÅŸa" lakaplÄ±, FETÖ'nün çiÄŸli Üssü imamÄ± astsubay Zekeriya Kuzu, sözlerine "Mahkemeden çok memnunum. Kendim ve arkadaÅŸlarÄ±m adÄ±na teÅŸekkür ediyorum." diyerek baÅŸladÄ±. Bu sözlere sinirlenen tutuklu sanÄ±k TuÄŸgeneral Gökhan Åžahin SönmezateÅŸ ise "Kimse benim adÄ±ma teÅŸekkür edemez." diye baÄŸÄ±rdÄ±. ÇÄ±kan gerginliÄŸin yatÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan savunmasÄ±na devam eden Kuzu, "Ülkü ocaklarÄ±nda yetiÅŸtim. 30 yÄ±l MAK timinde görev yaptÄ±m. Benim hayatÄ±m insan kurtarmaktÄ±r. Bizler için deliler ekibi derler" dedi. Bu sÄ±rada SönmezateÅŸ, "Ben deliler ekibinden deÄŸilim" diye baÄŸÄ±rÄ±nca yeniden gerginlik oldu. (Kaynak: Sabah)