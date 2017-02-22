Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 22/02/2017 12:35

Son dakika TSK baÅŸÃ¶rtÃ¼ yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±


TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri subay ve astsubaylar iÃ§in bir yeniliÄŸe giderek, baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takabileceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nden görevli kadÄ±n subay ve astsubaylar istedikleri takdirde baÅŸörtüsü takabilecek. Düzenlenenin sadece muvazzaf personeli kapsamadÄ±ÄŸÄ±, isteyen askeri öÄŸrencilerin de baÅŸörtüsü takabileceÄŸi belirtildi. Uygulama yeni yönetmeliÄŸin yayÄ±nlanmasÄ±yla hayata geçecek. Düzenlemeyle Türk SilahlÄ± Kuvvetleri KÄ±yafet YönetmeliÄŸi'nin "Genel Hükümleri" bölümüne eklenen maddede, "Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri mensubu bayan subaylar, sözleÅŸmeli subaylar, astsubaylar, sözleÅŸmeli astsubaylar ve askeri öÄŸrenciler ile bunlarÄ±n adaylarÄ± ve kursiyerleri, resmi üniformalarÄ±yla birlikte ÅŸapka, bere veya kep altÄ±na baÅŸlarÄ±na taktÄ±klarÄ± üniforma renginden istihkak olarak verilen desensiz giysileri yüzlerini kapatmayacak ÅŸekilde takabilirler" ifadeleri yer aldÄ±. Yönetmelik Resmi Gazete'de yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yürürlüÄŸe girecek.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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15 Temmuz gecesi yakalanan ilk darbeci albay adliyeye getirildi

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Suikast timi mahkemede birbirine girdi

15 Temmuz darbe gecesi CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a dÃ¼zenlenecek suikast timinde bulunan Zekeriya Kuzu ile tutuklu TuÄŸgeneral SÃ¶nmezateÅŸ, mahkemede tartÄ±ÅŸtÄ±.

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±

DEAÅž'a ait 110 hedef vuruldu 14 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda DAEÅž'e ait 110 hedef vuruldu 14 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi