Yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±lan GÃ¼len'in avukatÄ±yla ilgili akÄ±l almaz olay

15 gÃ¼n Ã¶nce hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan FETÃ– lideri GÃ¼len'in gÃ¶zaltÄ±ndaki avukatÄ± Orhan Erdemli'nin 2 gÃ¼n boyunca duruÅŸmalara girdiÄŸi ve duruÅŸmalarÄ±n sonunda evine gittiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 15 gün önce hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±kartÄ±lan FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in 21 yÄ±llÄ±k avukatÄ± Orhan Erdemli'nin 2 gün boyuca Silivri'deki 'Åžike KumpasÄ± davasÄ±nda' hazÄ±r bulunduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. HakkÄ±ndaki yakalama kararÄ±na raÄŸmen duruÅŸmalarda hazÄ±r bulunan ve yoklamalara katÄ±lan Orhan Erdemli dün gece BaÅŸakÅŸehir'deki evinde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

15 GÜN ÖNCE YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 7 Åžubat 2017'de terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in avukatÄ± Orhan Erdemli hakkÄ±nda FETÖ soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±kartÄ±ldÄ±. Buna raÄŸmen Orhan Erdemli 21 Åžubat'a kadar bir türlü yakalanamadÄ±.HakkÄ±nda 15 gündür yakalama kararÄ± bulunan avukat Orhan Erdemli, 20 Åžubat Pazartesi Silivri'de baÅŸlayan 'Åžike kumpasÄ± davasÄ±nda' hazÄ±r bulunmuÅŸ, yoklamalara dahi katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Hatta, SalÄ± günü görülen 2.duruÅŸmada da hazÄ±r bulunan Orhan Erdemli'nin, mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n ismini yanlÄ±ÅŸ söylemesi üzerine söz alarak bu yanlÄ±ÅŸÄ± da düzeltmiÅŸti.

DURUÅžMANIN ARDINDAN EVÄ°NE GÄ°TTÄ°

Åžike kumpasÄ± davasÄ±nda tutuksuz olarak yargÄ±lanan Orhan Erdemli, 21 Åžubat'taki davanÄ±n 2. celsesinin bitimin ardÄ±ndan BaÅŸakÅŸehir'deki evine gitti. Orhan Erdemli, dün gece saatlerinde yapÄ±lan operasyona gözaltÄ±na alÄ±narak Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'ne götürüldü.Orhan Erdemli, daha önce Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na verdiÄŸi dilekçesinde, gazeteci Ahmet ÅžÄ±k'Ä±n 'Ä°mamÄ±n Ordusu' isimli bir kitap yazdÄ±ÄŸÄ±ndan FETÖ'nün önceden haberdar olduÄŸunu söylemiÅŸti. Erdemli, '23 Mart 2011'de Ahmet ÅžÄ±k'Ä±n 'Ä°mamÄ±n Ordusu' isimli kitap çalÄ±ÅŸmasÄ±na henüz baskÄ±ya girmeden bilgisayarlardan üzerinden el konuldu. Bu olaydan kÄ±sa bir süre önce bize Fetullah Gülen'in fikriyatÄ± konusunda danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti veren Mustafa Özcan (FETÖ'nün 2. adamÄ±) 'Ahmet ÅžÄ±k'Ä±n Fetullah Gülen ile ilgili kitap çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu kitabÄ±n baskÄ±sÄ±nÄ±n ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n önlemesi için baÅŸvurulabilecek hukuki yollarÄ± sordu. Biz de mevzuatta yer alan hükümlerden bahsederek, basÄ±lmayan bir kitap hakkÄ±nda müracaat yolu bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±k. O gün Mustafa Özcan, 'avukatlarÄ±n abisi' diye bahsettiÄŸi ve Kemal bey dediÄŸi kiÅŸinin de birazdan geleceÄŸini ona da bu bilgileri aktarmamÄ±zÄ±n iyi olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Kemal Bey denilen kiÅŸi gelmedi. Bir kaç gün sonra savcÄ± Zekeriya Öz tarafÄ±ndan kitap taslaÄŸÄ± toplatÄ±ldÄ±' ÅŸeklinde ifadeler de bulunmuÅŸtu.