Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 22/02/2017 19:45

PKK'nÄ±n hÃ¼cre evinde yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ± planlanan 14 FETÃ–'cÃ¼ yakalandÄ±


Manisa'da PKK'ya dÃ¼zenlenen operasyonda yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§mayÄ± planlayan 14 FETÃ– mensubu yakalandÄ±.

Manisa Emniyet MüdürlüÄŸü Ä°stihbarat ve Terörle Mücadele ÅŸubeleri ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ile baÄŸlantÄ±sÄ± olan bir kiÅŸi ile örgütün kÄ±rsal kadrosunda yer alan kÄ±zÄ± E.K'nÄ±n kentte 3 ay önce kiraladÄ±ÄŸÄ± çiftlik evinde saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.Evde FETÖ mensuplarÄ±nÄ±n da sakladÄ±ÄŸÄ± ve bu kiÅŸileri yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaçÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± tespitini de yapan polis, operasyon düzenledi.

2 PKK'LI VE 14 FETÖ'CÜ YAKALANDI

Manisa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Anayasal Düzeni Koruma Terör ve Örgütlü SuçlarÄ± SoruÅŸturma SavcÄ±sÄ± KazÄ±m Özsoy'un talimatlarÄ± doÄŸrultusunda, düzenlenen operasyonda, çiftlik evinde 2'si terör örgütü PKK mensubu, diÄŸerleri ise FETÖ üyesi 16 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.PKK mensuplarÄ±nÄ±n FETÖ üyelerini yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaçÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± öÄŸrenildi.ZanlÄ±larÄ±n üzerlerinde ve evde yapÄ±lan aramada, sahte kimlik, pasaport ile yüksek miktarda döviz ve dijital materyaller ele geçirildi.

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