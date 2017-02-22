Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 22/02/2017 20:03

FlaÅŸ MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan ÅŸahÄ±s yakalandÄ±


2 gÃ¼n Ã¶nce KadÄ±kÃ¶y'de bulunan MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan kiÅŸi polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin 20 Åžubat gecesi kundaklanmasÄ± olayÄ± ile ilgili Ä°stanbul polisi, 1 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±. KadÄ±köy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni 20 Åžubat Pazartesi günü saat 01.30 sÄ±ralarÄ±nda kimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸi tarafÄ±ndan kundaklandÄ±. Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalarda güvenlik kameralarÄ±ndan bir kiÅŸiyi tespit etti. TEM ekipleri, bunun üzerine operasyon düzenleyerek 39 yaÅŸÄ±ndaki Mehmet Aali A.'yÄ± Sancaktepe'deki evinde gözaltÄ±na aldÄ±. Åžüphelinin, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü'ne getirilerek ifadesinin burada alÄ±nacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. 2 gün önce KadÄ±köy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne gelen kimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸi merkezin kapÄ±sÄ±na bensin dökerek eteÅŸ vermiÅŸ, daha sonra olay anÄ±nÄ±n güvenlik kamerasÄ± görüntüleri ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Yakalanan zanlÄ±nÄ±n, yangÄ±nÄ±n olduÄŸu gün sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mlar yaparak yangÄ±nÄ± övdüÄŸü de belirlendi.

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