Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 22/02/2017 20:48

MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan ÅŸahÄ±stan Ã§eliÅŸkili aÃ§Ä±klama


MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi kundaklayan ÅŸahÄ±s ifadesinde hem bdÃ¼lhamit Han'Ä±n torununa hakaret ettiÄŸi iÃ§in buna tepki olarak saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸunu sÃ¶yledi hem de bunu yaparken alkollÃ¼ olduÄŸunu belirtti.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan M. A. Aligül ilk ifadesinde "Gezen'in Abdülhamit Han'Ä±n torununa hakaret ettiÄŸi için buna tepki olarak saldÄ±rÄ±yÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Aligül, alkollü olduÄŸunu da iddia etti. Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü(TEM) ve Ä°stihbarat Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, KadÄ±köy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledikleri M.A. Aligül'ü gözaltÄ±na aldÄ±. Aligül, TEM ekiplerine verdiÄŸi ilk ifadesinde "Müjdat Gezen'in OsmanlÄ± padiÅŸahlarÄ±ndan Abdülhamit Han'Ä±n torununa hakaret ettiÄŸi için buna tepki olarak yaptÄ±m, alkollü olduÄŸum için bunun etkisiyle olayÄ± gerçekleÅŸtirdim" dediÄŸi öÄŸrenildi. KundakçÄ± Aligül'ün emniyetteki iÅŸlemleri devam ediyor.

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