FlaÅŸ sabaha karÅŸÄ± Ã‡anakkale yeniden sallandÄ±

Son haftalarda Ã¼st Ã¼ste depremlerin meydana geldiÄŸi Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde 4,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem daha oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) verilerine göre, son haftalarda binlerce kez sallanan Çanakkale'nin AyvacÄ±k Ä°lçesi'nde (GülpÄ±nar Köyü) saat 04.55'te Richter ölçeÄŸine göre 4.3 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi.Yerin 7 kilometre derinliÄŸinde gerçekleÅŸen deprem bölgede kÄ±sa süreli paniÄŸe neden oldu.Bu arada, BoÄŸaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüÄŸünü 4.5, derinliÄŸini ise 7.3 kilometre olarak açÄ±kladÄ±.Bölgedeki artçÄ± sarsÄ±ntÄ±lar sürüyor.