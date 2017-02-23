Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 23/02/2017 09:08

60 bin asker katÄ±lÄ±yor Musul HavaalanÄ±'nÄ±n geri alÄ±nmasÄ± iÃ§in operasyon baÅŸladÄ±


Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri DAEÅž'in elinde tutuÄŸu Musul HavaalanÄ±'nÄ± almak iÃ§in 60 bin askerle bir operasyon baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Irak Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± SavaÅŸ Medya AÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, "Irak ordusuna baÄŸlÄ± zÄ±rhlÄ± birlikler ve federal polis güçlerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla batÄ± yakasÄ±nÄ±n güneyinde yer alan Musul HavalimanÄ±'nÄ±n geri alÄ±nmasÄ± için geniÅŸ çaplÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.AçÄ±klamada Irak Hava Kuvvetleri'ne baÄŸlÄ± savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n da operasyona destek verdiÄŸi belirtildi. Askeri kaynaklar, söz konusu operasyona üç cepheden yaklaÅŸÄ±k 60 bin Irak askerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydediyor.

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