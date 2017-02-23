Ãœzerimde bomba var dedi THY Miami uÃ§aÄŸÄ± 90 dakika geÃ§ indi

THY'nÄ±n Miami-Ä°stanbul yolcu uÃ§aÄŸÄ±nda yolcular korkutucu bir olayla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. UÃ§aÄŸÄ±n iÃ§indeki bir yolcunun "Ã¼zerimde bomba var" demesi Ã¼zerine karmaÅŸa Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine uÃ§ak 90 dakika geÃ§ iniÅŸ yaptÄ±.

THY'nin TK-78 sefer sayÄ±lÄ± Boeing 777 tipi uçaÄŸÄ± Miami-Ä°stanbul seferini yapmak üzere yolcularÄ±nÄ± aldÄ± ve hareket için tüm hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±. Uçak kapÄ±yÄ± kapattÄ±ktan sonra kabin ekipleri son kontrollerini yaptÄ±. Bu sÄ±rada yanÄ±nda annesi ile beraber yolculuk yapan Uçkun Erdem adlÄ± yolcu yanÄ±na gelen kabin memuruna, "Üzerimde bomba var" dedi.Kabin memuru bu söz üzerine derhal durumu pilota bildirdi ve pilot da henüz köprüde olan uçaÄŸa polis çaÄŸÄ±rdÄ±. UçaÄŸa gelen polisler Uçkun Erdem'i yanÄ±nda bulunan annesi ile birlikte gözaltÄ±na aldÄ±lar. Polisler Uçkun Erdem ile ön ve arkasÄ±ndaki 3 sÄ±ra koltukta oturan yolcularÄ±n tüm valizlerini ve el bagajlarÄ±nÄ± indirerek tekrar arama yaptÄ±.Bu arada Uçkun Erdem ilk ifadesinde psikolojik sorunlarÄ± olduÄŸunu ve bu sözleri de bir anlÄ±k kÄ±zgÄ±nlÄ±kla söylediÄŸini belirtiÄŸi öÄŸrenildi. Erdem'le birlikte annesi de Miami HavalimanÄ± polisi tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±narak uçaktan indirildi.THY yetkililerinden alÄ±nan bilgiye göre Türkiye saati ile sabah 07.00'de kalkmasÄ± gereken TK-78 sefer sayÄ±lÄ± Miami Ä°stanbul seferini yapacak olan uçak saat 08.30'da Türkiye'ye hareket etti.