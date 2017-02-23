Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 23/02/2017 09:25

KardeÅŸ Ã¼lkede Ä°lham Aliyev'in eÅŸi hakkÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± karar tÃ¼m Ã¼lkeyi karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±


Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev'in eÅŸini cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± yapma isteÄŸi vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n tepkisini Ã§ekti.

Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev eÅŸi Mehriban Aliyeva hakkÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± kararla olay yarattÄ±. Aliyev karÄ±sÄ±nÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± yaparken tüm aile yeniden gündeme oturdu.KardeÅŸ ülkede özellikle muhalif kanatlar Aliyev'in almÄ±ÅŸ olduÄŸu bu kararÄ± sert bir dille eleÅŸtirirken "Aliyev 3 kadÄ±n tarafÄ±ndan idare ediliyor" ÅŸeklindeki iddia ülke genelinde büyük yankÄ± uyandÄ±rdÄ±. Aliyev'in hayatÄ±nda eÅŸinin dÄ±ÅŸÄ±nda kararlarÄ±nda etkili olduÄŸu söylenen iki kadÄ±n daha var. Bunlar kÄ±zlarÄ± Leyla ve Arzu...Dünya Aliyev ailesini konuÅŸurken Mehriban Aliyeva'nÄ±n atanma kararÄ±nÄ± ilan ettiÄŸi anÄ±n görüntüleri de büyük ses getirdi. Aliyev, tüm bakanlarÄ±nÄ± toplamÄ±ÅŸ ve 'Benim canÄ±m' diyerek karÄ±sÄ±nÄ± alkÄ±ÅŸlatmÄ±ÅŸ.

 

 

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