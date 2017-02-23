DAEÅž bombalarÄ±n yerlerini bilenleri tek tek Ã¶ldÃ¼rÃ¼yor

DAEÅž, El Bab bÃ¶lgesinden kaÃ§Ä±yor ama bÃ¶lgede tÃ¼neller ve maÄŸaralar bombalarla dolu. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeleri, bu bombalarÄ±n yerini bilen ve sÃ¶ylemeye cÃ¼ret eden herkesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼yor.

FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ±nÄ±n 183'üncü gününde, Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± bünyesindeki topçu ve diÄŸer ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ±yla terör örgütü DEAÅž hedefleri imha ediliyor. ÖSO birlikleri, Bab ilçesi Kef kavÅŸaÄŸÄ±nda bir araya gelerek, karadan DAEÅž hedeflerine silah ve doçkalarla saldÄ±rÄ± düzenliyor.

TÜNELLERE MAYIN TUZAÄžI

Gün içinde mayÄ±n ve tuzaklarla dolu olduÄŸu düÅŸünülen binalara temkinli yaklaÅŸan birlikler, girdikleri binayÄ± inceleyerek çevresinde güvenliÄŸi saÄŸlÄ±yor. ÖSO birlikleri, ilçe merkezindeki mayÄ±n ve patlayÄ±cÄ± tuzaklara raÄŸmen güvenliÄŸi üst safhaya çÄ±karmak için büyük bir mücadele veriyor. ÖSO saha komutanÄ± Ahmed eÅŸ-Åžahabi, Bab'da sivillerin zarar görmemesi için kontrollü bir ÅŸekilde ilerlediklerini dile getirdi. Terör örgütüne ait tünellerin de kontrollü ilerlemedeki esas etkenlerden biri olduÄŸuna dikkati çeken Åžahabi, "Bab ilçe merkezinde ve çevresinde terör örgütü DEAÅž'a ait çok sayÄ±da yer altÄ± tüneli mevcut. Bundan dolayÄ± ilçede kademeli bir ÅŸekilde ilerleme saÄŸlÄ±yoruz. Terör örgütü DEAÅž, tünellere mayÄ±n ve patlayÄ±cÄ± yerleÅŸtirmiÅŸ" dedi. Türk SilahlÄ± Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 184'üncü gününde DEAÅž'a ait 104 hedef karadan ve havadan vuruldu. YapÄ±lan topçu atÄ±ÅŸlarÄ±, düzenlenen hava harekatÄ± ve meydana gelen çatÄ±ÅŸmalarda 56 terörist etkisiz hale getirildi.