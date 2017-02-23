Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 23/02/2017 10:36

Liseli Ahmet'i Ã¶ldÃ¼ren Ã¼vey babadan kan donduran aÃ§Ä±klama


Ä°zmir'de ayaÄŸÄ±na taÅŸ baÄŸlanmÄ±ÅŸ ÅŸekilde bir kuyuda bulunan lise Ã¶ÄŸrencisi Ahmet CoÅŸkun'u Ã¶ldÃ¼ren Ã¼vey babasÄ±nÄ±n ilk ifadesi alÄ±ndÄ±. EÅŸinin oÄŸluna "Ã¶zel" yemekler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak kendisine oÄŸlu kadar deÄŸer gÃ¶stermediÄŸini sÃ¶yleyerek bu cinayeti iÅŸlediÄŸini itiraf etti.

Ä°zmir Menemen'de kaybolduktan 1 hafta sonra ayaÄŸÄ±na taÅŸ baÄŸlanmÄ±ÅŸ cansÄ±z bedeni bir kuyuda bulunan Ahmet CoÅŸkun'un katil zanlÄ±sÄ± üvey babasÄ±nÄ±n ifadesi kan dondurdu. Ä°ddia edildiÄŸi gibi yurtta öÄŸretmen deÄŸil hizmetli olduÄŸu anlaÅŸÄ±lan Mütak A., Ahmet'i keserle baÅŸÄ±na vurduktan sonra kuyuya atÄ±ÅŸÄ±nÄ± detaylarÄ±yla anlattÄ±.ZanlÄ± MüÅŸtak A, ifadesinde cinayeti tek baÅŸÄ±na iÅŸlediÄŸini belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi:"Elif, Ahmet'i daha çok seviyor ve ona ilgi gösteriyordu. Özel yemekleri bana deÄŸil Ahmet geldiÄŸi zaman yapÄ±yordu. Ahmet'ten dolayÄ± bana ilgisinin azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± inandÄ±m."

Kaynak: Habertürk

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